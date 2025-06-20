Женщина пришла на прием к врачу и узнала, что генетически она мужчина

27-летняя жительница США по имени Сиера Арена пережила настоящий шок после визита к врачу: в ходе медицинского обследования выяснилось, что по своему генетическому коду она является мужчиной, несмотря на женскую внешность и самоидентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
С самого детства Сиера не сомневалась в своей половой принадлежности и воспринимала себя как девочку. Однако со временем начали проявляться тревожные признаки:
отсутствовали менструации;
наблюдались симптомы, характерные для женщин в период менопаузы — резкие приливы жара, перепады настроения и эмоциональная нестабильность.
Обратившись за консультацией к врачу, Сиера прошла обследование, в ходе которого специалисты выявили серьезные отклонения в развитии её репродуктивной системы. Медики установили:
матка и яичники не сформировались должным образом;
организм не вырабатывал необходимые женские гормоны.
Генетические тесты показали, что у Сиеры — мужской хромосомный набор (XY), что означает наличие синдрома Свайера — редкого генетического заболевания, при котором человек с мужским набором хромосом развивается как женщина.
Врачи сообщили пациентке, что при таком диагнозе она не сможет забеременеть и родить детей, поскольку её организм лишён необходимых для этого функций.
Сиера признаётся, что не делится этой информацией при знакомстве с потенциальными партнёрами, считая диагноз слишком личным. По её словам, она открывается лишь в тех случаях, когда отношения выходят на серьёзный уровень и возникает разговор о детях.
«Я выгляжу и чувствую себя женщиной. Для меня это не просто диагноз — это часть моей истории», — отметила Сиера в беседе с журналистами.
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