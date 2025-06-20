Женщина пришла на прием к врачу и узнала, что генетически она мужчина

27-летняя жительница США по имени Сиера Арена пережила настоящий шок после визита к врачу: в ходе медицинского обследования выяснилось, что по своему генетическому коду она является мужчиной, несмотря на женскую внешность и самоидентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Симптомы, вызвавшие тревогу

С самого детства Сиера не сомневалась в своей половой принадлежности и воспринимала себя как девочку. Однако со временем начали проявляться тревожные признаки:

отсутствовали менструации;

наблюдались симптомы, характерные для женщин в период менопаузы — резкие приливы жара, перепады настроения и эмоциональная нестабильность.

Диагноз, изменивший восприятие

Обратившись за консультацией к врачу, Сиера прошла обследование, в ходе которого специалисты выявили серьезные отклонения в развитии её репродуктивной системы. Медики установили:

матка и яичники не сформировались должным образом;

организм не вырабатывал необходимые женские гормоны.

Генетические тесты показали, что у Сиеры — мужской хромосомный набор (XY), что означает наличие синдрома Свайера — редкого генетического заболевания, при котором человек с мужским набором хромосом развивается как женщина.

Последствия: невозможность иметь детей

Врачи сообщили пациентке, что при таком диагнозе она не сможет забеременеть и родить детей, поскольку её организм лишён необходимых для этого функций.

Личная жизнь и принятие диагноза

Сиера признаётся, что не делится этой информацией при знакомстве с потенциальными партнёрами, считая диагноз слишком личным. По её словам, она открывается лишь в тех случаях, когда отношения выходят на серьёзный уровень и возникает разговор о детях.