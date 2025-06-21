Блогерша едва не лишилась губ из-за популярного десерта

Популярная блогер пострадала во время употребления фруктового льда, которое закончилось травмой передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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По данным Telegram-канал «SHOT проверка», инцидент с участием популярной блогерши вызвал обсуждение в социальных сетях. Девушка едва не лишилась губ после того, как фруктовый лед, приобретённый в магазине, прилип к ним и повредил кожу.

Согласно опубликованной информации, блогерша достала мороженое из морозильной камеры и практически сразу начала его есть. Уже через несколько секунд лёд прочно прилип к губам. Девушка пожаловалась на резкую боль, а попытки освободить губы сопровождались значительными трудностями – фруктовый лед с трудом отстал от кожи.

Помочь смогла только теплая вода, однако даже после этого губы начали кровоточить.

Как поясняют специалисты, подобные случаи объясняются физическим процессом замерзания влаги на поверхности губ. В результате образуется так называемая «склейка», при которой лед намертво схватывается с кожей.

Эксперты напоминают, что кожа губ особенно уязвима: она чрезвычайно тонкая, не содержит сальных и потовых желез, что делает её подверженной внешним воздействиям, в том числе холодовым травмам.