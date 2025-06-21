На Земле наступил самый длинный день в году

21 июня жители Земли встретили самый продолжительный световой день в году — день летнего солнцестояния. Об этом напомнили специалисты Московского планетария, передаёт РИА Новости , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Сколько длится самый длинный день

По информации планетария, в июне продолжительность дня на широте Москвы постепенно увеличивалась: с 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минут к 21 июня. Именно в этот день наблюдается максимальная длительность солнечного освещения.

В Москве 21 июня солнце взошло в 3:45 утра и зайдёт за горизонт только в 21:19 по местному времени.

Что происходит в день солнцестояния

Летнее солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает своей наивысшей точки над горизонтом. В астрономии это явление объясняется максимальным склонением Солнца относительно земного экватора. В этот день оно словно замирает в небе, создавая визуальный эффект остановки движения.

Также именно в этот момент — в 5:42 утра по московскому времени — официально началось астрономическое лето в Северном полушарии планеты.

Как изменится длина дня дальше

После 21 июня продолжительность светового дня начнёт постепенно сокращаться. Этот процесс продлится до 21 декабря — даты зимнего солнцестояния, когда день будет самым коротким в году. После этого цикл начнёт разворачиваться в обратную сторону.

Солнечная активность в день солнцестояния

В этот же период на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, по мощности она уступает лишь двум крупнейшим вспышкам, зарегистрированным в 2025 году.