Родителям на заметку: педиатр развеял мифы о прививке против кори

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Вакцинация против кори не вызывает расстройства аутистического спектра (РАС) и остаётся самым надёжным методом защиты от одного из наиболее заразных вирусов.

Педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Никита Волков напомнил, что миф о связи между прививкой от кори и аутизмом возник после статьи британского медика Эндрю Уэйкфилда, опубликованной в 1998 году. В своей работе автор утверждал, что трехкомпонентная вакцина (против кори, краснухи и паротита) якобы вызывает нарушения в социальном взаимодействии у детей.

Однако позднее выяснилось, что исследование было сфальсифицировано. Статья была отозвана из научного журнала, а Уэйкфилд лишён медицинской лицензии. Несмотря на это, дезинформация продолжает циркулировать, хотя многочисленные научные исследования опровергли любую связь между вакцинацией и РАС, подчеркнул специалист.

По словам Волкова, ещё одно опасное заблуждение заключается в мнении, что корью лучше переболеть в детстве – якобы это способствует формированию естественного иммунитета. Врач объяснил, что корь является одним из самых тяжёлых и заразных заболеваний, особенно для детей. До начала массовой вакцинации от этой инфекции ежегодно умирали миллионы людей, и чаще всего – именно дети.

Даже при благоприятном исходе болезни сохраняется высокий риск осложнений, включая пневмонию, средний отит, энцефалит и другие серьёзные последствия.

Кроме того, Волков развеял миф о том, что прививка может вызвать саму болезнь. По его словам, живая ослабленная вакцина действительно может привести к лёгким временным реакциям, таким как сыпь или незначительное повышение температуры, что является нормальным проявлением иммунного ответа.

Он подчеркнул, что такие симптомы у здоровых людей не свидетельствуют о заболевании и не несут угрозы для окружающих. Исключением являются только пациенты с выраженными иммунодефицитами – для них вакцинация противопоказана, и об этом врачи обязательно предупреждают.