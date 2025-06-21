Диетолог объяснила, как алкоголь способствует набору лишнего веса

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По словам Елены Соломатиной, спиртные напитки не только провоцируют повышенный аппетит, но и влияют на метаболизм, способствуя формированию жировых отложений.

Эксперт уточнила, что в организме алкоголь расщепляется в первую очередь, в то время как поступившая с закуской пища задерживается. Это приводит к тому, что человек, находясь в состоянии пониженного контроля со стороны головного мозга, способен съесть значительно больше обычного.

Кроме того, Соломатина отметила, что алкогольные напитки обладают высоким гликемическим индексом, что вызывает активную выработку инсулина – гормона, регулирующего уровень сахара в крови.