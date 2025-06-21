Диетолог объяснила, как алкоголь способствует набору лишнего веса

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как алкоголь способствует набору лишней массы тела, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
По словам Елены Соломатиной, спиртные напитки не только провоцируют повышенный аппетит, но и влияют на метаболизм, способствуя формированию жировых отложений.
Эксперт уточнила, что в организме алкоголь расщепляется в первую очередь, в то время как поступившая с закуской пища задерживается. Это приводит к тому, что человек, находясь в состоянии пониженного контроля со стороны головного мозга, способен съесть значительно больше обычного.
Кроме того, Соломатина отметила, что алкогольные напитки обладают высоким гликемическим индексом, что вызывает активную выработку инсулина – гормона, регулирующего уровень сахара в крови.
Инсулин отвечает не только за проведение глюкозы в клетку, но и за трансформацию лишней глюкозы в жир. Так что алкоголь, можно сказать, такой жирообразующий, - заключила собеседница «Ленты.ру».
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