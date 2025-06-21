Умерла Валентина Талызина

21 июня 2025 года стало известно о смерти народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. О кончине 90-летней актрисы сообщили представители Театра имени Моссовета, с которым была тесно связана большая часть её творческой жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 21 июня 2025 года, ушла из жизни народная артистка России Валентина Илларионовна Талызина», — говорится в официальном заявлении театра, опубликованном в его Telegram-канале.

В театре подчеркнули, что Талызина была не просто выдающейся актрисой, но и настоящей звездой сцены и экрана, чьё творчество любили и ценили миллионы зрителей. Её уход назван невосполнимой потерей как для Театра Моссовета, так и для всего российского искусства.

Информация о болезни и комментарии актрисы

Ранее, в марте 2025 года, в СМИ появлялись сообщения о возможном онкологическом заболевании актрисы. Однако сама Валентина Илларионовна тогда опровергла слухи, заявив, что чувствует себя удовлетворительно.

Жизнь и творческий путь

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омск. Окончив ВГИК, она посвятила свою жизнь актёрской профессии, став одной из самых узнаваемых и любимых актрис советского и российского кино. С 1963 года служила в Театре имени Моссовета.

В её фильмографии — более 160 работ. Талызина запомнилась зрителям яркими ролями в таких кинолентах, как:

«Афоня»

«Зигзаг удачи»

«Ирония судьбы»

«Невероятное приключение итальянцев в России»

«Культпоход в театр» и многих других.

Своим талантом, обаянием и преданностью сцене Валентина Талызина навсегда вписала своё имя в историю отечественного театра и кино.

Светлая память.