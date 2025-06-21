Умерла Валентина Талызина

21 июня 2025 года стало известно о смерти народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. О кончине 90-летней актрисы сообщили представители Театра имени Моссовета, с которым была тесно связана большая часть её творческой жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 21 июня 2025 года, ушла из жизни народная артистка России Валентина Илларионовна Талызина», — говорится в официальном заявлении театра, опубликованном в его Telegram-канале.
В театре подчеркнули, что Талызина была не просто выдающейся актрисой, но и настоящей звездой сцены и экрана, чьё творчество любили и ценили миллионы зрителей. Её уход назван невосполнимой потерей как для Театра Моссовета, так и для всего российского искусства.
Информация о болезни и комментарии актрисы
Ранее, в марте 2025 года, в СМИ появлялись сообщения о возможном онкологическом заболевании актрисы. Однако сама Валентина Илларионовна тогда опровергла слухи, заявив, что чувствует себя удовлетворительно.
Жизнь и творческий путь
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омск. Окончив ВГИК, она посвятила свою жизнь актёрской профессии, став одной из самых узнаваемых и любимых актрис советского и российского кино. С 1963 года служила в Театре имени Моссовета.
В её фильмографии — более 160 работ. Талызина запомнилась зрителям яркими ролями в таких кинолентах, как:
«Афоня»
«Зигзаг удачи»
«Ирония судьбы»
«Невероятное приключение итальянцев в России»
«Культпоход в театр» и многих других.
Своим талантом, обаянием и преданностью сцене Валентина Талызина навсегда вписала своё имя в историю отечественного театра и кино.
Светлая память.
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