Назван список необходимых лекарств в аптечке для путешествий

Врач Ирина Волгина рассказала, какие медикаменты важно включить в дорожную аптечку, особенно при поездках в отдалённые места, где нет доступа к медицинской помощи, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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При планировании путешествия, особенно в удалённые от населённых пунктов зоны отдыха, важно правильно собрать аптечку с учётом индивидуальных потребностей каждого члена семьи.

По словам доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирины Волгиной, в первую очередь следует включить в аптечку спазмолитики, такие как дротаверин. Эти препараты необходимы при спастических болях в животе, а также при менструальных болях. Также Волгина рекомендовала нестероидные противовоспалительные средства – парацетамол, аспирин и другие. Они помогут при головной боли, ушибах, симптомах простуды, воспалениях и высокой температуре.

Особое внимание стоит уделить средствам для обработки ран и ожогов.

В путешествии могут случиться непредвиденные ситуации и ожоги могут быть не только солнечными и поэтому обязательно нужны с собой антисептики по типу хлоргексидина или перекиси водорода, а также средства, уменьшающие боль в ране и ускоряющие заживление, - посоветовала врач.

Не обойтись и без медикаментов при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта: важно взять ферменты, сорбенты и противодиарейные препараты. Такие средства могут понадобиться, особенно при пищевых отравлениях, которые часто случаются на курортах.

Также Ирина Волгина подчеркнула необходимость средств от солнца. По её словам, в первые дни отдыха желательно использовать солнцезащитные кремы с уровнем SPF 50, затем можно перейти на SPF 25. Кроме того, в аптечке должны быть перевязочные и фиксирующие материалы – бинты и тейпы, которые могут пригодиться при травмах опорно-двигательной системы.

Дополнительно специалист рекомендовала включить в состав аптечки препараты от укачивания, средства от комаров и клещей, а также антигистаминные средства при возможной аллергии.

При наличии хронических заболеваний в семье важно не забыть о препаратах индивидуального назначения – каждый должен иметь при себе необходимые лекарства, напомнила Волгина.