«Россия выстоит, но не все переживут»: пророчество Джуны сбывается шаг за шагом

Целительница и предсказательница Джуна Давиташвили, ушедшая из жизни в 2015 году, вновь оказалась в центре общественного внимания. Причиной стали её пророчества о будущем России, которые, по мнению ряда СМИ, сбываются с пугающей точностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Царьград».

Джуна Фото: vk.vom

Прошло десять лет со дня смерти Джуны Давиташвили, но её пророчества о будущем России звучат всё актуальнее. Одно из самых известных предсказаний — «Всё вернётся» — сегодня находит пугающее подтверждение в событиях, происходящих в стране.

Загадка советской эпохи

Имя Джуны Давиташвили до сих пор окружено ореолом тайны. Известная как целительница, экстрасенс и пророчица, она стала символом загадочной стороны позднесоветской эпохи. Даже её дата рождения вызывает споры — разные источники указывают 1935 и 1949 годы. Родившись как Евгения Давиташвили, она позже взяла псевдоним, под которым её узнала вся страна.

С раннего детства у Джуны начали проявляться необычные способности: она утверждала, что могла видеть людей «изнутри», безошибочно диагностировать болезни и облегчать боль. Первым человеком, кому она помогла, стал её отец, страдавший от радикулита.

От Кавказа до московской элиты

Слухи о её целительских способностях сначала распространились по Кавказу, а к началу 1980-х дошли до Москвы. Именно тогда один из высокопоставленных чиновников попросил Джуну вылечить его жену — результат поразил всех, и целительница оказалась в числе приближённых медицинских специалистов, обслуживающих элиту.

В те годы она стала настоящей легендой. Среди её клиентов — известные артисты и политики, в том числе Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Марчелло Мастроянни и Роберт Де Ниро. Поговаривали, что её услугами пользовался даже Леонид Брежнев.

Учёные против скептиков

В отличие от многих самозванцев, Джуна привлекла внимание не только публики, но и научного сообщества. Её способности изучались в специализированных лабораториях, созданных для исследований экстрасенсорных явлений. Учёные пришли к выводу, что женщина действительно обладала мощным биоэнергетическим воздействием, выходящим за пределы привычного восприятия.

Предсказания о будущем России

Однако не только целительство принесло Джуне славу. Её пророчества о судьбе России до сих пор вызывают интерес. Она предсказывала экономический кризис, упадок, внешнее давление и внутренние потрясения.

«Вспомним, как в Союзе ничего не хватало — это ещё вернётся. Но не из-за нас, а потому что извне захотят навредить», — предупреждала она.

Джуна утверждала, что страдать будут прежде всего «новые богачи», обогатившиеся нечестным путём. А простые люди, привыкшие к трудностям, выстоят. При этом она верила, что несмотря на удары, страна не рухнет — реформы смягчат кризис, и массового голода удастся избежать.

«Россия напомнит»

Предсказания Джуны касались и внешнеполитических событий. Она заявляла, что Россия будет вынуждена защищать свои интересы, возможно, даже прибегнув к силе.

«Будут указывать, приказывать. Забывать, что Россия — не та, с кем можно так разговаривать. Но Россия напомнит», — говорила она.

При этом Джуна считала, что глобального конфликта удастся избежать, а Россия сыграет важную роль в сохранении баланса на планете. Она называла страну «центром» и «носителем равновесия».

Испытания и трансформация

По мнению Джуны, период с 2020 по 2025 год станет временем серьёзных испытаний. Однако именно в трудностях рождается обновление. Она уверяла, что боль может стать толчком к росту:

«Боль — это не всегда плохо. Это возможность стать сильнее».

Опасность из-за рубежа

Особое внимание в своих пророчествах Джуна уделяла внешней угрозе. Она утверждала, что ближайшие соседи не желают видеть Россию сильной, но все попытки её ослабить приведут к противоположному результату:

«Нас захотят сделать меньше — станем только больше».

Её фраза «Всё, что было нашим, к нам вернётся» стала своего рода пророческим лозунгом, который сегодня многие воспринимают как отражение стремления к восстановлению прежних позиций страны на мировой арене.

США и «война без крови»

По поводу отношений с США Джуна высказывалась двусмысленно. Она говорила, что это «не наш путь», но при этом подчёркивала необходимость мирного сосуществования двух мощных держав. Она предсказывала «войну без крови» — конфликт, который продлится три года, с 2022 по 2025 годы, и нанесёт ущерб многим, но не перерастёт в открытую бойню.

Год расплаты и очищения

Особенно значимым Джуна называла 2025 год, называя его «временем расплаты». По её словам, этот период потребует от людей осмысления собственных поступков и пересмотра ценностей.

Она говорила, что россияне откажутся от излишеств, начнут ценить духовное, а не материальное, и научатся жить скромно, но осознанно.

«Меньше жрать — больше думать», — так звучал её лаконичный совет.

Всё возвращается

Основной лейтмотив предсказаний Джуны — идея кармического возмездия. Она утверждала, что все поступки, как личные, так и государственные, не остаются без последствий. Придёт время, когда каждый будет вынужден платить по счетам.

Но несмотря на мрачные предостережения, её видение будущего оставалось в целом оптимистичным. Джуна считала, что России суждено восстановить своё величие и стать духовным ориентиром для других стран.

«Величие — это больно. Это тяжело. Но иначе у России не бывает. Мы играем по-крупному», — говорила она.

Сегодня эти слова звучат как напоминание о цене, которую приходится платить за путь лидера и защитника мира.