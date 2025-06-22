В Сирии задержан брат Башара Асада по обвинению в наркоторговле

Силовики Сирии задержали Васима Асада – двоюродного брата бывшего президента страны, которого подозревают в торговле наркотиками и ряде других правонарушений, включая участие в поддержке прежнего режима, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Васим Асад и Башар Асад. Фото: Сирийское телевидение / oxu.az

На сирийско-ливанской границе сотрудники Службы общей разведки и Министерства внутренних дел Сирии задержали Васима Асада – двоюродного брата экс-президента Башара Асада. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на МВД республики, Васим Асад обвиняется в наркоторговле и причастности к различным преступлениям, совершённым в период прежнего режима.

Весной 2025 года против Васима Асада были введены международные санкции со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов. Его обвинили в распространении запрещённых веществ – каптагона и амфетамина.

По данным министерства финансов США, Васим Бади аль-Асад возглавлял военизированное формирование в составе армии Сирии и открыто призывал к созданию сектантских ополчений в поддержку режима Башара Асада. Американские власти называют его ключевой фигурой в региональной сети незаконного оборота наркотиков.

Под санкции также попал другой двоюродный брат экс-президента – Самер Асад. По данным США и новых сирийских властей, он контролировал основные объекты по производству каптагона в прибрежных районах Латакия и Каламун.

Кроме того, в декабре прошлого года в аэропорту Бейрута были задержаны жена и дочь ещё одного родственника Асада – Дурейда Асада. Женщины пытались покинуть Ливан, используя поддельные сирийские паспорта.

Напомним, что в начале декабря прошлого года сирийская столица Дамаск перешла под контроль повстанцев менее чем за две недели после начала наступления. Вслед за этим президент Башар Асад покинул страну и распорядился осуществить мирную передачу власти.

Премьер-министр Сирии заявил о готовности содействовать переходному процессу после бегства Асада. Позднее российские СМИ сообщили, что экс-президент прибыл в Москву вместе с семьёй. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин лично принял решение предоставить ему убежище.

В конце января в Сирии был назначен временный президент Ахмед аш-Шараа, а также распущены вооружённые силы и отменена действующая Конституция. В апреле поступила информация о том, что Россия отказалась выдать Башара Асада новому правительству Сирии.