Российский блогер назвал Италию негостеприимной и неудобной для жизни

Побывав в Италии, россиянин поделился негативными впечатлениями о стране, заявив о трудностях с визами, климатическими неудобствами и высокой стоимостью жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Российский блогер, побывавший в Италии, опубликовал критическую запись о своих впечатлениях от пребывания в стране, сообщается на платформе «Дзен».

Автор отметил, что Италия показалась ему негостеприимной по отношению к гражданам России. В частности, он обратил внимание на проблемы с получением туристических виз. По его словам, итальянские консульства выдают визы россиянам только на срок поездки или максимум на полгода, а в отдельных случаях заграничный паспорт возвращается уже после истечения срока действия визы.

Помимо визовых трудностей, блогер выразил недовольство климатом. По его мнению, летом в Италии слишком жарко, а в заведениях часто отсутствуют кондиционеры. Зимой же, по его словам, бывает достаточно холодно, при этом отопление в домах осуществляется при помощи дорогого для местных жителей газа. Он отметил, что «о таком комфортном отоплении, как зимой в Москве, жителям Апеннинского полуострова остаётся только мечтать».

Также автор критически высказался о безопасности и уровне жизни в стране. Он заявил, что Италия представляет собой «опасную страну для жизни», а цены на товары и услуги — одни из самых высоких в Европе.

Блогер также отметил неудовлетворительное качество работы общественного транспорта, назвав систему перевозок плохо организованной. Кроме того, он пожаловался на высокую степень бюрократии и, как он выразился, попустительство со стороны полиции в ряде ситуаций.