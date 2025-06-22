США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана — заявление Трампа

ВВС США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, «полный боекомплект» был сброшен на Фордо, всё воздушное судно благополучно покинули иранское воздушное пространство. Трамп призвал к миру: «СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!», сообщает Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz .

Спутниковый снимок ядерного объекта в Фордо

Воздушная операция США поразила три ядерных объекта Ирана, сообщили в пятницу вечером. В качестве главной цели назван подземный комплекс Фордо, где, по словам Трампа, был сброшен «полный боекомплект бомб». Он написал, что миссия прошла «очень успешно» и все самолёты уже возвращаются на базу.

«Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Полный боекомплект был сброшен на главный объект — Фордо. Поздравления нашим славным американским воинам. В мире больше нет армии, которая могла бы это сделать».

Трамп подчеркнул:

«СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!»

В расширенном посте президент кратко отметил:

«Фордо больше нет».

Сообщается, что контингент США уведомил Израиль о намерениях операции, а в реализации задействована авиация B‑2 с так называемыми «bunker‑buster» бомбами весом до 30 000 фунтов (13 500 кг). По данным, на Фордо было сброшено шесть подобных бомб, плюс десятки ракет — вероятно, «Томагавков» — по объектам Натанз и Исфахан.

Эта атака стала моментальным ответом США на более чем недельный обмен ударами между Израилем и Ираном. В Тегеране первый вице-премьер Ирана подтвердил факт атак на военные и ядерные объекты и предупредил, что «любой гражданин США или американский солдат в регионе теперь законная цель».

Иранское ядерное агентство заявило, что, несмотря на удары, развитие своей программы продолжит при поддержке «тысяч ядерных мучеников». В заявлении подчёркивалось, что внутренние мощности, включая подземные объекты, защищены и не прекращают свою деятельность.

В свою очередь, мировое сообщество реагирует осторожно. Израиль высказал поддержку ударам, полагая, что они ослабляют ядерные возможности Ирана, а Европейские и региональные лидеры призывают к немедленной деэскалации. В США также возникли дебаты: часть политиков выступают за действия без одобрения Конгресса, другие — предупреждают об угрозе засекреченных эскалаций и развёрнутых конфликтов.

Операция серьёзно обострила геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и теперь ожидается ответная реакция со стороны Тегерана и его союзников, включая возможные удары по позициям США и их партнёров в регионе.