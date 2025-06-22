18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.06.2025, 07:23

США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана — заявление Трампа

Новости Мира 0 416

ВВС США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, «полный боекомплект» был сброшен на Фордо, всё воздушное судно благополучно покинули иранское воздушное пространство. Трамп призвал к миру: «СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!», сообщает Lada.kz  со сылкой на Tengrinews.kz.

Спутниковый снимок ядерного объекта в Фордо
Спутниковый снимок ядерного объекта в Фордо

Воздушная операция США поразила три ядерных объекта Ирана, сообщили в пятницу вечером. В качестве главной цели назван подземный комплекс Фордо, где, по словам Трампа, был сброшен «полный боекомплект бомб». Он написал, что миссия прошла «очень успешно» и все самолёты уже возвращаются на базу.

«Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Полный боекомплект был сброшен на главный объект — Фордо. Поздравления нашим славным американским воинам. В мире больше нет армии, которая могла бы это сделать».

Трамп подчеркнул:

«СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!»

В расширенном посте президент кратко отметил:

«Фордо больше нет».

Сообщается, что контингент США уведомил Израиль о намерениях операции, а в реализации задействована авиация B‑2 с так называемыми «bunker‑buster» бомбами весом до 30 000 фунтов (13 500 кг). По данным, на Фордо было сброшено шесть подобных бомб, плюс десятки ракет — вероятно, «Томагавков» — по объектам Натанз и Исфахан.

Эта атака стала моментальным ответом США на более чем недельный обмен ударами между Израилем и Ираном. В Тегеране первый вице-премьер Ирана подтвердил факт атак на военные и ядерные объекты и предупредил, что «любой гражданин США или американский солдат в регионе теперь законная цель».

Иранское ядерное агентство заявило, что, несмотря на удары, развитие своей программы продолжит при поддержке «тысяч ядерных мучеников». В заявлении подчёркивалось, что внутренние мощности, включая подземные объекты, защищены и не прекращают свою деятельность.

В свою очередь, мировое сообщество реагирует осторожно. Израиль высказал поддержку ударам, полагая, что они ослабляют ядерные возможности Ирана, а Европейские и региональные лидеры призывают к немедленной деэскалации. В США также возникли дебаты: часть политиков выступают за действия без одобрения Конгресса, другие — предупреждают об угрозе засекреченных эскалаций и развёрнутых конфликтов.

Операция серьёзно обострила геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и теперь ожидается ответная реакция со стороны Тегерана и его союзников, включая возможные удары по позициям США и их партнёров в регионе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…