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22.06.2025, 09:00

Встреча рассвета в день летнего солнцестояния у Стоунхенджа

Новости Мира 0 325

В день летнего солнцестояния у Стоунхенджа собрались тысячи людей — друиды, викканы, неоязычники и туристы, чтобы встретить рассвет у древнего каменного круга. В ночь звучали барабаны, костры и песни, затем первым лучам Солнца приветствовали с дружескими приветствиями и медитациями. Это единственный день в году, когда у Стоунхенджа разрешено оставаться до рассвета — до 8:00 утра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sky News.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

21 июня, в день летнего солнцестояния, на равнине Солсбери у Стоунхенджа собрались тысячи посетителей, чтобы донести самые долгие ночные часы и отправиться навстречу рассвету у древнего мегалита. Среди участников были не только туристы, но и представители неоязыческих практик — друиды, викканы, поклонники new age, хиппи и ведьмы.

Ночь до рассвета прошла с барабанными ритмами, песнопениями и огнём костров — все это сопровождало ожидание момента, когда солнечные лучи впервые проломят горизонт. Организаторы отмечают, что Стоунхендж остается открытым до 8 утра — единственный раз в году, когда разрешено так долго находиться внутри памятника.

Как только первые лучи Солнца появились над Heel Stone, сотни голосов раздались в унисон с приветствием рассвету. Под ясным небом тысячи людей, переживших ночь под звёздами, приветствовали начавшийся самый длинный день года.

Согласно статистике English Heritage, летнее солнцестояние — это пиковое событие по посещаемости в Стоунхендже. В то же время, масштаб фестиваля поддерживает атмосферу дружелюбия и творчества: участники приветствуют друг друга, обнимаются с камнями и исполняют акустические мелодии — строго соблюдая правила доступа и ограничения по алкоголю и палаткам .

Эксперт в области культурной антропологии отметила, что 21 июня — самый «день силы, света и жизни», почитаемый с древнейших времён цивилизациями от Скандинавии до Индии. В Британии традиция приветствовать рассвет у камней Стоунхенджа насчитывает как минимум два столетия — с XIX века, с момента возрождения интереса к этим древним ритуалам

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