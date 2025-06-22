Армянский банк поинтересовался у клиента, почему тот лысый

Клиенты одного из крупнейших коммерческих банков Армении — Ардшинбанка — получили неожиданное уведомление, которое вызвало широкий резонанс в сети. Как сообщает РИА Новости , пользователи обратили внимание на странный текст сообщения, пришедшего с номера банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Кадр: Youtube

«Брат, почему ты лысый?» — именно такую фразу увидели на экранах своих телефонов клиенты Ардшинбанка. Удивленные адресаты массово начали обращаться в службу поддержки, чтобы выяснить, что означал этот неформальный и, по мнению многих, неуместный вопрос.

В ответ представители Ардшинбанка пояснили, что сообщение не должно было попасть к клиентам — оно было частью внутреннего теста. В пресс-службе отметили, что уведомление разослалось ошибочно и стало результатом технического сбоя.

Инцидент с роботом в Китае: угроза на заводе

Похожий по неожиданности случай произошел на одном из китайских промышленных предприятий. Здесь техническая ошибка едва не привела к трагедии. Как сообщается, на заводе вышел из строя промышленный робот, в результате чего он начал агрессивно размахивать манипуляторами и даже пытался напасть на сотрудников.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как робот, закрепленный на мини-крановой установке, начал двигаться беспорядочно. Его действия становились все более интенсивными: механические «руки» размахивали в разные стороны, а сам аппарат предпринял попытку вырваться из креплений и приблизиться к людям.

Специалисты рассматривают несколько возможных причин сбоя: от программной ошибки до технической неисправности устройства или некорректной работы операторов.