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22.06.2025, 11:11

Солнечная активность усилилась: предупреждение о новой магнитной буре

Новости Мира 0 367

Учёные предупредили о начале периода нестабильной геомагнитной обстановки на Земле, связанного с новой магнитной бурей класса G2–G3. В ближайшие 2–3 дня возможны повторяющиеся всплески активности, способные влиять на энергосистемы, навигацию, связь и самочувствие метеозависимых людей. Потоки заряженных частиц от корональных дыр на Солнце уже начали взаимодействовать с магнитосферой планеты, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики сообщили о приближении новой магнитной бури, ожидаемой в ближайшие дни. По предварительным расчетам, она начнется на Земле 26 июня 2025 года. Её сила может достигать шести баллов по десятибалльной шкале, что соответствует среднему уровню геомагнитной активности (класс G2–G3).

На протяжении вторника и среды фиксировались слабые возмущения магнитного поля Земли. Однако уже к 23:00 по московскому времени в четверг активность значительно возросла и перешла в категорию средней магнитной бури, продолжавшейся более восьми часов. По оценкам экспертов, нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться ещё в течение 2–3 суток.

Причиной таких бурь стали потоки солнечного ветра, поступающие от корональных дыр — областей на поверхности Солнца с пониженной плотностью плазмы. Эти потоки, достигая магнитосферы Земли, провоцируют её возмущения и влияют на состояние радиационного пояса планеты.

Возможные последствия

  • Технические сбои: магнитные бури средней интенсивности способны вызывать перебои в работе радиосвязи, GPS-навигаторов и других систем спутниковой навигации. Также возможны отклонения в работе энергосетей.

  • Влияние на здоровье: метеозависимые люди, особенно пожилые и имеющие хронические заболевания, могут почувствовать недомогание, головные боли, ухудшение настроения и сна.

  • Оптические явления: при сильной активности возможно появление полярного сияния в регионах, расположенных ближе к северным широтам.

Рекомендации специалистов

  • Людям с чувствительным здоровьем рекомендуется избегать физических и эмоциональных перегрузок, следить за артериальным давлением и пить больше воды.

  • Техническим службам следует обеспечить устойчивость оборудования, особенно в энергетическом и телекоммуникационном секторах.

  • Жителям северных регионов стоит следить за прогнозами, так как в небе может появиться редкое и красивое природное явление — северное сияние.

Согласно прогнозам, геомагнитная буря не достигнет экстремальных значений, однако может повлиять на работу некоторых систем и общее самочувствие людей. Специалисты продолжают наблюдение за ситуацией и призывают граждан соблюдать спокойствие и принимать профилактические меры.

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