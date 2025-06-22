Новые правила ЕС: все домашние питомцы должны быть чипированы

Европейский парламент поддержал законопроект, согласно которому все собаки и кошки в ЕС должны пройти микрочипирование и регистрацию в единой системе. Меры направлены на борьбу с нелегальной торговлей животными, которая, по оценкам, составляет до 60 % рынка. Также вводится запрет на косметические операции над хвостами и ушами без медицинских оснований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild.

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Европарламент утвердил новые минимальные стандарты защиты животных, предусматривающие обязательное чипирование и регистрацию всех собак и кошек перед продажей или передачей в новые руки. Чипирование проводится без наркоза с помощью транспондера размером с рисовое зерно, содержащего 15‑значный идентификатор. Стоимость процедуры составляет около 50 евро.

Эти меры направлены на борьбу с нелегальной торговлей животными, особенно распространённой в странах Восточной Европы, таких как Румыния, Болгария, Польша и Турция. Из этих стран в Германию и другие государства ЕС часто поступают щенки и котята, которые не прошли вакцинацию и имеют проблемы со здоровьем. По оценкам, доля теневого рынка достигает 60 % и связана, в первую очередь, с онлайн‑продажами и несанкционированными перевозками.

Согласно новому закону, чипирование должно быть завершено до момента передачи животного новому владельцу. При этом у уже существующих владельцев будет пятилетний переходный период для регистрации питомцев, даже если речь идёт не о продаже, а о личном содержании.

Закон также вводит запрет на купирование ушей и хвостов без медицинских показаний. Наряду с этим, устанавливаются ограничения на применение жестоких методов дрессировки, ограничивается число помётов от одной самки и запрещается инбридинг — близкородственное скрещивание, которое может приводить к генетическим заболеваниям.

Ожидаемые последствия

Повышение прозрачности. Единые базы данных позволят отслеживать происхождение каждого животного и значительно упростят поиск потерянных питомцев.

Снижение доли «чёрного» рынка. Введение чипов усложнит нелегальный ввоз животных и позволит ужесточить контроль за соблюдением норм.

Улучшение условий содержания. Запрет на операции и избыточное разведение способствует укреплению здоровья животных и снижению случаев жестокого обращения.

Что дальше?

После одобрения парламентом документ должен пройти согласование с Советом ЕС. В большинстве стран Евросоюза чипирование уже применяется, но до сих пор не существовало единого подхода. Принятие общеевропейского закона обеспечит синхронизацию систем и усилит защиту домашних животных по всему региону.