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22.06.2025, 11:28

В Конгрессе США требуют импичмента Трампа после ударов по иранским ядерным объектам

Новости Мира 0 800

Члены Конгресса США обвинили президента Трампа в нарушении Конституции после атаки по иранским ядерным объектам без одобрения законодательного органа. Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес назвала действия «грубым нарушением» и «абсолютным основанием для импичмента», подчеркнув риск долгосрочных последствий для страны. Атака тем временем вызвала ответные меры и усиление напряжённости на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со сылкой на Ura.news.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

После фактического нанесения удара по иранским ядерным объектам Конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес выступила с призывом начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Она заявила, что решение бомбить Иран без разрешения Конгресса является «грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса» и безусловно подталкивает к процедуре импичмента.

По словам Окасио-Кортес, последствия таких действий могут оказаться «катастрофическими» и окажут влияние на страну «на протяжении многих поколений». Конгрессмен дошла до того, что назвала ситуацию «абсолютным и явным основанием для импичмента».

Атака США по иранским объектам — впервые после 1979 года — коснулась ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран уже отреагировал на эти удары, подтвердив факт атаки и пообещав ответные меры. В ответ на критику Белый дом охарактеризовал удар как «эффективный», но представители Ассоциации по контролю над вооружениями выразили серьёзную обеспокоенность и предупредили, что такие действия могут стимулировать распространение ядерного оружия в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. Израиль также участвовал в атаке по объектам Ирана, что спровоцировало ответные удары и дальнейшую эскалацию. Эксперты предупреждают об усилении регионального конфликта и роста рисков для безопасности.

Предложение об импичменте Дональда Трампа в Конгрессе США за удар по иранским ядерным объектам без законодательного одобрения отражает глубокую политическую и институциональную противоречивость внутренней политики США. В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке каждое решение об ударе без разрешения законодательной власти может привести к долгосрочным внутрироссийским и внешнеполитическим последствиям.

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