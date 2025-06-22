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22.06.2025, 11:39

Природа смерти: почему врачи могут ошибочно констатировать смерть живого

Новости Мира 0 401

Врачи по-прежнему сталкиваются с трудностями при установлении момента смерти — несмотря на развитие технологий, ошибки случаются. Классические признаки, такие как остановка сердца или отсутствие реакции зрачков, не всегда дают полную картину. Особенно сложной остаётся диагностика смерти мозга, вызывающая этические и правовые споры, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Forbes.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В истории медицины были периоды, когда страх быть похороненным заживо был массовым. В XIX веке люди придумывали сложные механизмы для «гробов безопасности», снабжённых колокольчиками и сигналами. Всё из-за того, что медицина того времени не могла надёжно отличить глубокую кому от смерти.

С развитием техники — появлением стетоскопа и методов регистрации зрачковой реакции — диагностика значительно упростилась. Но сегодня на первый план вышли новые сложности: смерть мозга.

Современное определение смерти, принятое во многих странах, основано на необратимой остановке функций головного мозга. Однако исследования показывают, что этот критерий не всегда надёжен. В некоторых случаях у пациентов, признанных мёртвыми по критерию смерти мозга, продолжали функционировать отдельные участки мозга, такие как гипоталамус, отвечающий за выработку гормонов.

Показательный пример — случай Джахи Макмат, американской девочки, официально признанной умершей после осложнений от операции. Несмотря на это, благодаря искусственной вентиляции лёгких её тело продолжало развиваться: у неё началось половое созревание. Этот факт поставил под сомнение правильность диагноза.

Анализ более 1800 подобных случаев показал, что у половины пациентов после диагноза «смерть мозга» гипоталамус продолжал работать. Это значит, что их организм всё ещё выполнял важные физиологические функции, несмотря на юридическое определение смерти.

Эти данные вызывают споры в медицинском и этическом сообществах. Некоторые считают, что смерть должна определяться не по отсутствию всех функций мозга, а по потере личности — сознания, памяти, мышления. Но даже такие критерии трудно проверить в реальном времени.

Ошибочная констатация смерти — не просто техническая проблема. Она несёт огромную юридическую и моральную ответственность для врачей и родственников. Поэтому специалисты настаивают на необходимости пересмотра существующих стандартов, особенно в условиях растущего числа трансплантаций и необходимости точной диагностики.

Смерть остаётся не только биологическим, но и философским понятием. Медицинская наука делает всё, чтобы определить её точно, но реальность сложнее. Современные случаи показывают, что граница между жизнью и смертью может быть не столь чёткой, как кажется.

 

 

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