Кладезь полезных веществ: эксперты рассказали, какой хлеб считается самым полезным для здоровья

Хлеб издавна считается неотъемлемой частью рациона. Он не только утоляет голод, но и служит источником энергии и ряда необходимых организму микроэлементов. Однако эксперты предупреждают: не всякий хлеб одинаково полезен. Специалисты выделили вид, который действительно заслуживает звания самого благоприятного для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Почему цельнозерновой хлеб полезнее остальных

Наиболее распространённый — белый хлеб — уступает по пищевой ценности своему цельнозерновому аналогу. Последний содержит гораздо больше клетчатки и микроэлементов, благодаря чему оказывает благотворное влияние на организм.

Польза цельнозернового хлеба заключается в следующем:

Высокое содержание пищевых волокон . Клетчатка способствует нормализации пищеварения, снижает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, способствует длительному чувству сытости.

Магний в составе укрепляет нервную систему.

Цинк улучшает состояние кожи, способствует регенерации тканей и поддерживает иммунитет.

Комплекс витаминов группы В положительно влияет на обмен веществ, мозговую активность и уровень энергии.

По словам специалистов, включение цельнозернового хлеба в повседневный рацион — один из простых способов поддержать здоровье без радикальных изменений в питании.

Ограничения и противопоказания

Несмотря на многочисленные плюсы, цельнозерновой хлеб подходит не всем. Медики напоминают:

Продукт противопоказан людям с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также он не рекомендован при непереносимости глютена (целиакия), поскольку содержит пшеницу и другие злаки, богатые этим белком.

Мнение диетолога

Известный российский диетолог Маргарита Королёва подчеркивает, что регулярное употребление цельнозернового хлеба способствует улучшению пищеварения и помогает снизить риск заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ. По её словам, это простой, но действенный инструмент в формировании сбалансированного рациона.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При наличии хронических заболеваний или индивидуальной непереносимости рекомендуется обратиться к специалисту.