NASA зафиксировало мощный тепловой выброс у ядерного объекта Ирана

Спутниковые приборы NASA зафиксировали значительный тепловой выброс в районе иранского ядерного объекта. По оценкам специалистов, это может свидетельствовать об активизации технологического процесса или аварии. Такие данные требуют дополнительной проверки и международного наблюдения, сообщает Lada.kz. со ссылкой на The New York Times .

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NASA сообщило о регистрации мощного теплового выброса недалеко от одного из ядерных объектов Ирана. Инфракрасные спутниковые системы зафиксировали его как резкий всплеск температуры, выделяющий тепло в гораздо больших объёмах, чем обычно характерно для текущих операций. По информации газеты The New York Times, один из тепловых сигналов был зафиксирован примерно за 30 минут до того, как президент США Дональд Трамп объявил об ударах по Ирану. Подобные сигналы система обычно улавливает в местах бомбардировок или масштабных пожаров.

По оценкам экспериментальных данных, тепловая аномалия проявляется как локальное повышение температуры на прилегающей территории, что может быть обусловлено несколькими сценариями:

Активизация реакционных процессов. Возобновление работы ядерного реактора или другого оборудования, связанного с облучением и выделением существенных тепловых потоков.

Возможная авария или утечка. Нарушение в системах охлаждения, выпуск тепла вследствие технических неисправностей или нештатных обстоятельств.

Эксперимент или тестирование. Проведение каких-либо испытаний оборудования, требующих выделения дополнительных тепловых ресурсов.

Отметим, что спутниковое наблюдение — это косвенный метод оценки, и дальнейший анализ предполагает сочетание радиологических и наземных данных. В NASA подчёркивают: ключевыми для понимания ситуации будут контрольные измерения и данные от органов международного агентства.

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