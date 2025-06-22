18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.06.2025, 15:43

Иран заявил о безопасности ядерных объектов и разорвал доверие к МАГАТЭ

Новости Мира 0 382

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что после недавних ударов по ядерным объектам утечки радиации не зафиксированы, и опасности для населения нет. Вместе с тем Иран резко раскритиковал Международное агентство по атомной энергии, обвинив его в бездействии и утрате объективности. МАГАТЭ в ответ созывает экстренное заседание Совета управляющих, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  РИА Новости.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

Глава Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами официально подтвердил, что в результате недавних атак на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане не произошло утечек радиации, и все объекты работают в штатном режиме. Он подчеркнул, что беспокойство среди населения и мирового сообщества не имеет под собой оснований.

Однако заявление Эслами сопровождалось резкой критикой в адрес Международного агентства по атомной энергии. По его словам, агентство проигнорировало факт атак со стороны Израиля и США, а инспекционные визиты использовались в интересах «третьих сторон».

Иранский чиновник заявил, что МАГАТЭ утратило нейтралитет и более не воспринимается как надёжная наблюдательная структура. На этом фоне Тегеран пересматривает уровень взаимодействия с агентством.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, объявил о созыве экстренного заседания Совета управляющих агентства, которое состоится 23 июня. Главная цель — обсуждение сложившейся обстановки вокруг иранской ядерной программы и выработка ответных мер.

По официальным данным агентства, на текущий момент ни один из замеров за пределами иранских ядерных объектов не показал повышения уровня радиационного фона. Система мониторинга продолжает отслеживать ситуацию в реальном времени.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…