Иран заявил о безопасности ядерных объектов и разорвал доверие к МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что после недавних ударов по ядерным объектам утечки радиации не зафиксированы, и опасности для населения нет. Вместе с тем Иран резко раскритиковал Международное агентство по атомной энергии, обвинив его в бездействии и утрате объективности. МАГАТЭ в ответ созывает экстренное заседание Совета управляющих, сообщает Lada.kz. со ссылкой на РИА Новости.

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На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

Глава Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами официально подтвердил, что в результате недавних атак на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане не произошло утечек радиации, и все объекты работают в штатном режиме. Он подчеркнул, что беспокойство среди населения и мирового сообщества не имеет под собой оснований.

Однако заявление Эслами сопровождалось резкой критикой в адрес Международного агентства по атомной энергии. По его словам, агентство проигнорировало факт атак со стороны Израиля и США, а инспекционные визиты использовались в интересах «третьих сторон».

Иранский чиновник заявил, что МАГАТЭ утратило нейтралитет и более не воспринимается как надёжная наблюдательная структура. На этом фоне Тегеран пересматривает уровень взаимодействия с агентством.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, объявил о созыве экстренного заседания Совета управляющих агентства, которое состоится 23 июня. Главная цель — обсуждение сложившейся обстановки вокруг иранской ядерной программы и выработка ответных мер.

По официальным данным агентства, на текущий момент ни один из замеров за пределами иранских ядерных объектов не показал повышения уровня радиационного фона. Система мониторинга продолжает отслеживать ситуацию в реальном времени.