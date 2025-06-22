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22.06.2025, 18:05

Ученые нашли женщину с уникальной группой крови: почему для нее это не дар божий, а проклятье

Новости Мира 0 380

Во Франции зафиксирован уникальный случай: у жительницы Гваделупы обнаружили ранее неизвестную группу крови. Этот тип не встречался ни у одного человека в мире. Ученые говорят о возможном прорыве в медицине, однако для самой пациентки это открытие может обернуться угрозой жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: wbmdstatic.com
Фото: wbmdstatic.com

Уникальный случай на Гваделупе

Французские ученые сообщили о редчайшем медицинском открытии: специалисты Французского института крови выявили у жительницы Гваделупы (заморского департамента Франции в Карибском бассейне) ранее неизвестную группу крови.

Исследование, проведенное биологами, показало, что у женщины не просто редкий, а совершенно уникальный тип крови — 48-я группа. Подобного набора антигенов и характеристик до этого не фиксировали ни у одного пациента в мире.

Первая и единственная

Как сообщил глава исследовательской группы, медицинский биолог Тьерри Пейрард в эфире телеканала BFMTV, на сегодняшний день женщина с этой группой крови — единственный зарегистрированный носитель. Группу крови решили назвать в честь региона, где была сделана находка, — "gwada negative" (от слова «Гваделупа»).

Потенциальный прорыв в медицине

По мнению ученых, это открытие может значительно продвинуть науку трансфузиологии — раздела медицины, связанного с переливанием крови. Новые данные помогут глубже понять, как формируются группы крови, и расширить классификацию редких типов.

Когда редкость становится опасной

Несмотря на научную значимость, для самой женщины уникальность ее крови несет серьезную угрозу. Медики признали, что при необходимости она не сможет получить переливание — подходящего донора попросту не существует. Несовместимость может привести к смертельным последствиям.

Таким образом, то, что может стать основой медицинского прогресса, для самой пациентки больше похоже не на дар природы, а на тяжелую ношу.

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