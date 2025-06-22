Ученые нашли женщину с уникальной группой крови: почему для нее это не дар божий, а проклятье

Во Франции зафиксирован уникальный случай: у жительницы Гваделупы обнаружили ранее неизвестную группу крови. Этот тип не встречался ни у одного человека в мире. Ученые говорят о возможном прорыве в медицине, однако для самой пациентки это открытие может обернуться угрозой жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Французские ученые сообщили о редчайшем медицинском открытии: специалисты Французского института крови выявили у жительницы Гваделупы (заморского департамента Франции в Карибском бассейне) ранее неизвестную группу крови.
Исследование, проведенное биологами, показало, что у женщины не просто редкий, а совершенно уникальный тип крови — 48-я группа. Подобного набора антигенов и характеристик до этого не фиксировали ни у одного пациента в мире.
Как сообщил глава исследовательской группы, медицинский биолог Тьерри Пейрард в эфире телеканала BFMTV, на сегодняшний день женщина с этой группой крови — единственный зарегистрированный носитель. Группу крови решили назвать в честь региона, где была сделана находка, — "gwada negative" (от слова «Гваделупа»).
По мнению ученых, это открытие может значительно продвинуть науку трансфузиологии — раздела медицины, связанного с переливанием крови. Новые данные помогут глубже понять, как формируются группы крови, и расширить классификацию редких типов.
Несмотря на научную значимость, для самой женщины уникальность ее крови несет серьезную угрозу. Медики признали, что при необходимости она не сможет получить переливание — подходящего донора попросту не существует. Несовместимость может привести к смертельным последствиям.
Таким образом, то, что может стать основой медицинского прогресса, для самой пациентки больше похоже не на дар природы, а на тяжелую ношу.
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