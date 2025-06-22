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22.06.2025, 18:23

Почему не стоит спать с открытым окном: риски и последствия

Новости Мира 0 481

Врачи и эксперты предупреждают об опасностях ночного сна при открытом окне — от сквозняков и переохлаждения до шума, аллергенов и риска для сердца. Разные исследования подтверждают, что хотя свежий воздух может улучшить вентиляцию и качество сна, есть и значительные минусы. Важно учитывать климат, окружение и собственное здоровье, чтобы взвешенно выбирать оптимальные условия для ночного отдыха, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на ТСН.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сон при открытом окне — одна из популярных рекомендаций в тёплое время года. Однако врачи предупреждают: такая практика может приносить как пользу, так и вред. Специалисты советуют учитывать индивидуальные особенности организма и условия окружающей среды.

Польза свежего воздуха

Свежий ночной воздух действительно помогает снизить температуру в помещении, улучшить вентиляцию и уменьшить концентрацию углекислого газа. При оптимальной температуре воздуха (+16…+18 °C) это способствует более глубокому сну, нормализует работу сердца и помогает быстрее расслабиться. Мягкий шум природы — ветер, дождь или щебетание насекомых — может выполнять функцию «белого шума» и способствовать засыпанию.

Потенциальные угрозы

Однако сон с открытым окном не всегда безопасен:

  • Сквозняки и переохлаждение. Даже в тёплую погоду ночью температура может резко падать. Это грозит переохлаждением, головной болью или спазмом мышц.

  • Аллергены и пыль. Через окно в комнату легко проникает пыльца, пыль и мелкие частицы, которые могут вызвать раздражение у людей с аллергией или заболеваниями дыхательной системы.

  • Шум и стресс. В городах открытое окно усиливает шум от транспорта, животных и людей. Постоянный шум нарушает фазы сна, повышает уровень стресса и может вызвать бессонницу.

  • Нарушение влажности. Холодный воздух сушит слизистые, особенно у детей и пожилых людей. Это может способствовать развитию ОРВИ.

  • Безопасность. На первых этажах или в частных домах открытое окно — это дополнительный риск для проникновения посторонних.

Советы специалистов

  • Проветривайте помещение до сна, а не всю ночь.

  • Не располагайте кровать на пути прямого потока воздуха.

  • Используйте москитные сетки, чтобы избежать насекомых.

  • Поддерживайте комфортную температуру и влажность в спальне.

  • При наличии хронических заболеваний, особенно аллергии или бронхиальной астмы, предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Сон с открытым окном может быть полезен, если соблюдены все условия: умеренная температура, низкий уровень шума, отсутствие аллергенов и надёжная защита. В противном случае — особенно в городах — привычка может навредить здоровью. Медики советуют подходить к вопросу индивидуально и выбирать безопасные способы обеспечения свежего воздуха ночью. 

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