Растворимый кофе может привести к проблемам со зрением — китайские учёные

Исследование китайских учёных выявило связь между употреблением растворимого кофе и повышенным риском возрастной макулодистрофии — болезни, которая может привести к потере зрения. Анализ данных из британского биобанка показал, что риск заболевания выше именно у любителей растворимого кофе. Эксперты предполагают, что причина может крыться в химических соединениях, образующихся при производстве такого кофе, сообщает Lada.kz. со ссылкой на gazeta.ru.
Учёные из Хубэйского университета (КНР) провели масштабное исследование, посвящённое влиянию различных видов кофе на здоровье глаз. В результате было установлено, что регулярное потребление растворимого кофе может быть связано с развитием возрастной макулодистрофии (ВМД) — заболевания, поражающего центральную часть сетчатки глаза и ведущего к ухудшению зрения.
Для анализа использовались данные британского биобанка, включающего сведения о здоровье полумиллиона человек. Исследование показало, что среди тех, кто употребляет растворимый кофе, риск развития ВМД оказался значительно выше по сравнению с теми, кто пьёт молотый или безкофеиновый кофе.
«Растворимый кофе проходит особую технологическую обработку — его высушивают при высоких температурах, что приводит к образованию акриламида и других потенциально вредных веществ. Эти соединения обладают нейротоксичными свойствами и могут негативно влиять на клетки сетчатки», — пояснили авторы исследования.
Также исследователи обращают внимание на то, что при производстве растворимого кофе иногда используются окисленные жиры и химические добавки, которые могут оказывать дополнительную нагрузку на организм и органы зрения.
Важно подчеркнуть, что выявленная связь носит статистический характер и пока не является доказательством прямой причинно-следственной зависимости. Учёные подчёркивают необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы точнее установить механизмы влияния компонентов растворимого кофе на здоровье глаз.
Комментарии0 комментарий(ев)