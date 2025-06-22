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22.06.2025, 18:45

Растворимый кофе может привести к проблемам со зрением — китайские учёные

Новости Мира 0 387

Исследование китайских учёных выявило связь между употреблением растворимого кофе и повышенным риском возрастной макулодистрофии — болезни, которая может привести к потере зрения. Анализ данных из британского биобанка показал, что риск заболевания выше именно у любителей растворимого кофе. Эксперты предполагают, что причина может крыться в химических соединениях, образующихся при производстве такого кофе, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на gazeta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Учёные из Хубэйского университета (КНР) провели масштабное исследование, посвящённое влиянию различных видов кофе на здоровье глаз. В результате было установлено, что регулярное потребление растворимого кофе может быть связано с развитием возрастной макулодистрофии (ВМД) — заболевания, поражающего центральную часть сетчатки глаза и ведущего к ухудшению зрения.

Для анализа использовались данные британского биобанка, включающего сведения о здоровье полумиллиона человек. Исследование показало, что среди тех, кто употребляет растворимый кофе, риск развития ВМД оказался значительно выше по сравнению с теми, кто пьёт молотый или безкофеиновый кофе.

«Растворимый кофе проходит особую технологическую обработку — его высушивают при высоких температурах, что приводит к образованию акриламида и других потенциально вредных веществ. Эти соединения обладают нейротоксичными свойствами и могут негативно влиять на клетки сетчатки», — пояснили авторы исследования.

Также исследователи обращают внимание на то, что при производстве растворимого кофе иногда используются окисленные жиры и химические добавки, которые могут оказывать дополнительную нагрузку на организм и органы зрения.

Важно подчеркнуть, что выявленная связь носит статистический характер и пока не является доказательством прямой причинно-следственной зависимости. Учёные подчёркивают необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы точнее установить механизмы влияния компонентов растворимого кофе на здоровье глаз.

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