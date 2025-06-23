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22.06.2025, 20:13

Иран одобрил возможность закрытия Ормузского пролива после ударов США

Новости Мира 0 495

Иранский парламент поддержал идею закрытия Ормузского пролива в ответ на авиаудары США по его ядерным объектам. Окончательное решение будет принято Советом национальной безопасности страны. Перекрытие пролива может резко повлиять на мировые поставки нефти и дестабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта nypost.com
Фото с сайта nypost.com

22 июня 2025 года парламент Ирана одобрил возможность перекрытия Ормузского пролива — стратегически важного морского маршрута, через который проходит до 25 % мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Данное решение стало ответом на недавние авиаудары Соединённых Штатов по ядерным объектам Исламской Республики, включая предприятия в Фордоу, Натанзе и Исфахане.

По информации иранских СМИ, удары наносились американскими бомбардировщиками B-2 с использованием боеприпасов глубокого проникновения. После этого в Тегеране началось экстренное обсуждение возможных ответных мер.

Инициатива по блокировке пролива требует согласования с Советом национальной безопасности Ирана, куда входят президент, представители правительства и высшего религиозного руководства. Командующий Корпусом стражей исламской революции Эсмаил Косари подчеркнул: «Это будет сделано, когда это будет необходимо».

Ормузский пролив — узкий морской канал, шириной около 21 морской мили, через который ежедневно проходят десятки танкеров с нефтью. Он соединяет Персидский залив с Аравийским морем и считается одним из наиболее уязвимых для потенциальных конфликтов участков глобальной логистики.

Эксперты предупреждают, что даже краткосрочное закрытие Ормузского пролива может вызвать серьёзные последствия: рост цен на нефть до 100–150 долларов за баррель, перебои в поставках топлива и нестабильность в экономике многих стран. Особенно уязвимыми окажутся крупные импортеры нефти из Азии — Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

В то же время аналитики отмечают, что подобный шаг будет рискованным и для самого Ирана. Помимо дипломатического давления, он может столкнуться с ответными военными и экономическими мерами со стороны США и их союзников. В последние дни международные судоходные компании начали рекомендовать своим судам избегать прохода через район пролива.

В международной правовой практике Ормузский пролив считается водным маршрутом с гарантией свободного судоходства. Попытка Ирана ограничить проход может спровоцировать жёсткую реакцию со стороны 5-го флота США и других военных сил, присутствующих в регионе.

На фоне нарастающей напряжённости Россия, Китай и ряд арабских государств призывают стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическим путём. Однако ситуация в Персидском заливе остаётся крайне нестабильной.

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