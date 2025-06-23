«Не могу сказать о ней ничего хорошего»: Брыльска вспомнила обиды на Талызину после её смерти

Польская актриса Барбара Брыльска эмоционально прокомментировала смерть народной артистки СССР Валентины Талызиной, скончавшейся 21 июня. Несмотря на совместную работу в культовом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», Брыльска призналась, что не смогла простить Талызиной прошлые слова. Между актрисами на протяжении многих лет сохранялись напряжённые отношения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ушла из жизни Валентина Талызина

21 июня стало известно о смерти выдающейся советской и российской актрисы Валентины Талызиной. Народная артистка СССР скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. По сообщениям ряда СМИ, в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Брыльска о Талызиной: «Никогда не прощу»

Смерть Валентины Талызиной прокомментировала её коллега по легендарному фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — польская актриса Барбара Брыльска. Несмотря на давнюю совместную работу, артистка не скрывает — их отношения так и не наладились.

«Я не могу сказать о ней ничего хорошего. Потому что меня она очень-очень не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я ей никогда не прощу», — заявила Брыльска в беседе с NEWS.ru.

Актриса подчеркнула, что никогда не общалась с Талызиной с глазу на глаз, хотя они были знакомы лично. Встречи происходили лишь в рамках мероприятий или в общих компаниях.

История конфликта

Конфликт между двумя артистками тянется не одно десятилетие. Несколько лет назад Валентина Талызина в одном из интервью озвучила резкие обвинения в адрес Барбары Брыльской. По её словам, польская актриса якобы привозила в Советский Союз нижнее бельё, которое её помощница продавала, а на вырученные средства Брыльска покупала картины русских художников и вывозила их в Польшу.

Брыльска тогда опровергла домыслы, но подтвердила, что действительно привозила бельё в СССР. Однако, по её словам, это были подарки — для друзей, подруг и знакомых, и никакой коммерческой цели в этом не было.

Неразрешённая обида

Несмотря на прошедшие годы, Барбара Брыльска, по её признанию, не смогла простить Талызиной подобные слова. Даже в день её смерти актриса не смогла скрыть обиду и разочарование, вызванные теми давними высказываниями коллеги.