18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.06.2025, 21:17

«Не могу сказать о ней ничего хорошего»: Брыльска вспомнила обиды на Талызину после её смерти

Новости Мира 0 586

Польская актриса Барбара Брыльска эмоционально прокомментировала смерть народной артистки СССР Валентины Талызиной, скончавшейся 21 июня. Несмотря на совместную работу в культовом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», Брыльска призналась, что не смогла простить Талызиной прошлые слова. Между актрисами на протяжении многих лет сохранялись напряжённые отношения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ушла из жизни Валентина Талызина

21 июня стало известно о смерти выдающейся советской и российской актрисы Валентины Талызиной. Народная артистка СССР скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. По сообщениям ряда СМИ, в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Брыльска о Талызиной: «Никогда не прощу»

Смерть Валентины Талызиной прокомментировала её коллега по легендарному фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — польская актриса Барбара Брыльска. Несмотря на давнюю совместную работу, артистка не скрывает — их отношения так и не наладились.

«Я не могу сказать о ней ничего хорошего. Потому что меня она очень-очень не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я ей никогда не прощу», — заявила Брыльска в беседе с NEWS.ru.

Актриса подчеркнула, что никогда не общалась с Талызиной с глазу на глаз, хотя они были знакомы лично. Встречи происходили лишь в рамках мероприятий или в общих компаниях.

История конфликта

Конфликт между двумя артистками тянется не одно десятилетие. Несколько лет назад Валентина Талызина в одном из интервью озвучила резкие обвинения в адрес Барбары Брыльской. По её словам, польская актриса якобы привозила в Советский Союз нижнее бельё, которое её помощница продавала, а на вырученные средства Брыльска покупала картины русских художников и вывозила их в Польшу.

Брыльска тогда опровергла домыслы, но подтвердила, что действительно привозила бельё в СССР. Однако, по её словам, это были подарки — для друзей, подруг и знакомых, и никакой коммерческой цели в этом не было.

Неразрешённая обида

Несмотря на прошедшие годы, Барбара Брыльска, по её признанию, не смогла простить Талызиной подобные слова. Даже в день её смерти актриса не смогла скрыть обиду и разочарование, вызванные теми давними высказываниями коллеги.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…