Сын Карапетяна обратился к армянам

Саркис Карапетян выступил с заявлением после ареста своего отца — главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Он обратился к армянам по всему миру и прокомментировал ситуацию, назвав обвинения политически мотивированными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: TASHIR

Призыв к единству и защите ценностей

Саркис Карапетян, сын известного предпринимателя и миллиардера Самвела Карапетяна, распространил видеозаявление, адресованное представителям армянской диаспоры. В обращении он напомнил, что его отец был арестован после того, как открыто выразил поддержку Армянской апостольской церкви.

«Не хочу быть популистом, потому что в нашем правительстве и так их полно... Разделение народа для меня очевидно, не нужно быть очень религиозным, чтобы уважать свои корни и ценности. Церковь всегда была институтом, который объединял всех... Мы будем требовать справедливости по-своему», — заявил он.

Сын бизнесмена подчеркнул, что считает действия властей попыткой расколоть общество и ослабить традиционные институты, играющие важную роль в формировании армянской идентичности.

Арест и реакция защиты

18 июня суд в Ереване принял решение об аресте Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Во время заседания предприниматель отверг выдвинутые против него обвинения, заявив об их необоснованности.

Адвокат Карапетяна, Рубен Акопян, заявил, что выступление стороны обвинения не произвело убедительного впечатления, а представленные доказательства не выдерживают критики.

Политический контекст

Самвелу Карапетяну вменяют публичные призывы к насильственному захвату власти. Его брат Карен Карапетян ранее выступил с комментарием, в котором связал задержание бизнесмена с его публичной критикой политики армянских властей, в частности — по отношению к Армянской церкви.

По мнению сторонников предпринимателя, власти преследуют его из-за активной гражданской позиции и поддержки традиционных национальных ценностей.