Две пенсии вместо одной: Азербайджан готовит революцию в системе выплат

В Азербайджане рассматриваются масштабные изменения в трудовом законодательстве, которые могут привести к появлению системы двойных пенсий. Помимо выплат из государственного фонда, гражданам предложат возможность получать дополнительную пенсию через частные пенсионные фонды. Такая реформа направлена на повышение уровня жизни пенсионеров без дополнительной нагрузки на бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на oxu.az .

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Новые перспективы для будущих пенсионеров

В рамках активного реформирования трудового законодательства в Азербайджане обсуждаются предложения, касающиеся пенсионного обеспечения. Особое внимание уделяется возможности получения двойной пенсии — государственной и частной.

Как сообщает газета «Каспий», инициатива предполагает создание системы частных пенсионных фондов, функционирующих параллельно с Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ). На данный момент подготовлены более 20 проектов нормативно-правовых актов, регулирующих работу этих фондов. Они проходят согласование с профильными министерствами и ведомствами. Всего в рамках реформы парламентарии предлагают около 200 законодательных изменений.

Суть реформы — добровольные накопления

После принятия поправок у граждан появится возможность делать добровольные взносы в частные пенсионные фонды. Эти вложения не заменяют государственные отчисления, а служат дополнением. Таким образом, при достижении пенсионного возраста граждане смогут получать два вида пенсий: от государства и от частной структуры.

Как отмечает депутат и экономист Вугар Байрамов, такая модель уже успешно применяется во многих странах. Она позволяет обеспечить более высокий уровень жизни пенсионеров, не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

«Цель этих фондов — дать гражданам возможность получать страховую пенсию не только от государства, но и из частного источника», — объясняет Байрамов.

Механизм выплат и пример расчета

Согласно предлагаемой схеме, размер пенсии из частного фонда будет напрямую зависеть от накоплений. К примеру, если гражданин получает от государства 600 манатов, а из частного фонда еще 300, то общий доход составит 900 манатов. При этом выплаты могут производиться как ежемесячно, так и частями, по согласованному графику. Кроме того, при определенных условиях пенсионный капитал может быть использован до достижения пенсионного возраста.

Еще один важный момент — способ формирования накоплений. Гражданин может вносить средства самостоятельно либо через работодателя, если тот участвует в корпоративной пенсионной программе. Такие программы могут быть частью системы мотивации сотрудников.

Вопросы надежности и гарантии безопасности

Одним из ключевых аспектов запуска частных пенсионных фондов станет их устойчивость и безопасность. Законодатели предлагают ввести обязательную компенсацию возможных убытков, связанных с инвестиционными рисками. Это позволит защитить сбережения граждан и укрепить доверие к новой системе.

Экономист Акиф Насирли подчеркивает, что важно обеспечить надежность фондов и предусмотреть индексацию накоплений с учетом инфляции.

«В странах с развитой системой пенсионного страхования каждый сам решает, вкладываться ли в негосударственные фонды. Главное — наличие выбора и прозрачных правил», — отмечает эксперт.

Что нужно для получения частной пенсии

Чтобы стать участником системы двойной пенсии, гражданину необходимо:

заключить договор с частным пенсионным фондом;

регулярно делать добровольные взносы;

дождаться инвестирования этих средств фондом;

при достижении пенсионного возраста получать выплаты, пропорциональные накопленной сумме и доходу от инвестиций.

При этом клиент сам сможет выбрать, как и в какие сроки получать выплаты — единовременно, поэтапно или на ежемесячной основе.

Путь к реформе — от идеи к реализации

Как напомнил Акиф Насирли, обсуждение системы негосударственного пенсионного обеспечения в Азербайджане началось еще в 2016 году. Однако на практике добровольные пенсионные накопления пока развиты слабо. Сегодняшняя система полностью сосредоточена на государственном обеспечении, и для внедрения новой модели потребуется не только законодательная база, но и реформа всего рынка труда.

Таким образом, внедрение двойной пенсии — это не только шаг к финансовой самостоятельности будущих пенсионеров, но и значительное изменение всей социальной архитектуры страны.