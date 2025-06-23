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23.06.2025, 08:38

Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК, метнув в них банку солений (видео)

Новости Мира 0 1 214

На Украине произошёл курьёзный, но показательный случай противодействия действиям сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), который попал в объектив камеры очевидца. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме пытаются силой затащить молодого человека в микроавтобус. Съёмка велась с одного из окон многоэтажного дома, предположительно жильцом. В разгар конфликта сверху внезапно падает стеклянная банка с соленьями, разбиваясь прямо возле сотрудников ТЦК.

Банка изменила ход событий

Судя по видеозаписи, банку метнули с верхнего этажа, вероятно, это сделала одна из соседок или родственница мужчины. Этот неожиданный манёвр позволил молодому человеку вырваться и сбежать от людей, пытавшихся насильно его задержать. По словам самого мужчины, его не только удерживали силой, но и угрожали расправой, в том числе применением перцового баллончика.

После того как ему удалось вырваться, он скрылся в неизвестном направлении. Где именно происходило задержание, в публикации не уточняется.

Контекст: призыв и критика методов ТЦК

Этот случай — лишь один из многих, вызвавших общественный резонанс на фоне мобилизационной кампании в Украине. Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский выступил с призывом реформировать работу ТЦК. Он отметил, что сотрудники этих центров должны действовать строго в рамках закона, без применения насилия и «позорных случаев», которые, по его словам, подрывают доверие граждан.

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