Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что действующий президент США Дональд Трамп пришел к выводу: победить Россию через конфликт на Украине невозможно. По его словам, Москва стала устойчивой к санкционному давлению, а будущее урегулирование конфликта с США теперь будет происходить «на равных условиях». В то же время президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам, напомнив об условиях, озвученных еще в 2022 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Трамп осознал бессмысленность конфликта

В эфире YouTube-канала Consortium News бывший сотрудник ЦРУ и известный политический аналитик Рэй Макговерн заявил, что президент США Дональд Трамп сделал для себя важный вывод: конфликт на Украине не приведет к победе над Россией.

«На Украине игра окончена. Он уже понял, что на Украине не победить», — сказал Макговерн.

По его мнению, позиция Трампа обусловлена изменившимися глобальными условиями и неспособностью Запада сломить Москву через военные действия чужими руками.

Россия адаптировалась к санкциям

Макговерн также отметил, что в условиях затяжного противостояния Россия сформировала «иммунитет» к внешнеполитическому и экономическому давлению. Это, по его мнению, означает, что Соединённые Штаты уже не могут диктовать условия в вопросе урегулирования конфликта.

«Россия обрела устойчивость к санкциям. Это значит, что США придется разговаривать с ней как с равной стороной», — добавил аналитик.

Путин напомнил о возможности переговоров

19 июня, выступая перед международными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности вернуться к мирным переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему ориентируется на стамбульские договоренности, обсуждавшиеся сторонами в 2022 году.