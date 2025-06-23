Модель из России умерла, упав с восьмого этажа в Турции и «воскресла» в больнице

38-летняя гражданка России выжила после падения с восьмого этажа в Турции, несмотря на то что врачи уже констатировали её смерть. Женщина неожиданно очнулась в реанимации, где с трудом вспомнила произошедшее. Обстоятельства инцидента пока остаются неясными, и дело вызывает множество вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал Shot.

Фото: ТГ-канал SHOT

Несчастный случай в жилом комплексе

Инцидент произошёл в Турции, в жилом комплексе Liparis Sunlife, где отдыхала 38-летняя москвичка Ольга. Она остановилась у знакомого мужчины в элитном апарт-комплексе. В роковой день, по предварительным данным, её спутник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также не исключается, что он мог употреблять запрещённые вещества.

Падение с высоты

По одной из версий, в момент происшествия женщина стояла на балконе, когда мужчина мог нанести ей удар по голове, в результате чего она выпала с восьмого этажа. Ольга упала на газон, расположенный под зданием. Несмотря на серьёзную высоту, она оставалась в сознании до прибытия медиков.

Врачи объявили смерть — но она ожила

По пути в больницу врачи сообщили о смерти женщины. Однако в реанимации произошло неожиданное — пациентка пришла в себя. Это стало полной неожиданностью для медицинского персонала.

Состояние пострадавшей

По данным издания SHOT, россиянка не помнит подробностей произошедшего. Врачи диагностировали у неё множественные переломы рёбер, повреждения внутренних органов, а также травмы лица. Несмотря на тяжёлое состояние, она может самостоятельно передвигаться.

Идёт расследование

Правоохранительные органы Турции выясняют точные обстоятельства случившегося. Одной из основных версий остаётся возможное нападение со стороны мужчины, у которого россиянка проживала на момент инцидента. Официальных комментариев от турецкой стороны пока не поступало.