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23.06.2025, 13:44

Названы заболевания, на которые могут указывать беспричинные синяки

Новости Мира 0 1 271

Врач-терапевт из США Сермед Мезер в интервью изданию Daily Mail рассказал, какие опасные состояния могут скрываться за внезапным появлением синяков на теле без видимой причины. По его словам, подобные симптомы нередко сопровождают серьезные нарушения в работе организма — от гормональных сбоев до онкологических заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

1. Рак крови и дефицит тромбоцитов

Одной из наиболее тревожных причин частых синяков является рак крови, особенно лейкоз. При этом заболевании в организме снижается уровень тромбоцитов — клеток, отвечающих за свертывание крови. Их дефицит приводит к тому, что даже незначительные повреждения сосудов под кожей становятся причиной выраженных кровоизлияний.

Дополнительные симптомы, характерные для рака крови:

  • беспричинная лихорадка;

  • ночная потливость;

  • резкая потеря веса;

  • хроническая усталость;

  • увеличение лимфатических узлов.

2. Печеночная недостаточность

Еще одной возможной причиной частых синяков может быть нарушение функции печени. При заболеваниях этого органа снижается выработка белков, необходимых для нормального свертывания крови.

Особенно тревожным сигналом является комбинация:

  • появления синяков;

  • пожелтения кожи;

  • изменения цвета белков глаз (желтушность).

Такие симптомы могут указывать на печеночную недостаточность и требуют незамедлительной медицинской консультации.

3. Нарушения в работе щитовидной железы

Беспричинные синяки также могут свидетельствовать о гипотиреозе — состоянии, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Это влияет на все системы организма, в том числе на сосудистую проницаемость.

Сопутствующие признаки гипотиреоза:

  • мышечная слабость;

  • депрессия и заторможенность;

  • нарушение концентрации внимания;

  • повышенная чувствительность к холоду.

Когда стоит обратиться к врачу

Специалисты подчеркивают: если синяки возникают регулярно и не связаны с травмами, особенно в сочетании с другими настораживающими симптомами, следует пройти обследование. Это поможет исключить или выявить на ранней стадии опасные заболевания, такие как онкология, нарушения гормонального фона или патологии печени.

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