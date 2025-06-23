18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.46
600.04
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.06.2025, 14:32

Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

Новости Мира 0 4 521

Военный блогер Роман Алехин обратился к жителям Киева и других крупных городов Украины с призывом покинуть населённые пункты или потребовать выноса военной инфраструктуры за пределы гражданских объектов. Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

© Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk
© Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Призыв отказаться от размещения военных объектов в городах

По словам Алехина, в условиях продолжающегося конфликта жители украинских мегаполисов должны активно добиваться запрета на использование торговых центров и других гражданских зданий в военных целях. В противном случае, по мнению блогера, горожанам стоит рассмотреть возможность временного переезда в более безопасные районы.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь запрета на использование торговых центров и других гражданских объектов в военных целях. Или уезжайте подальше от таких объектов», — написал он.

Угроза со стороны российских вооружённых сил

Алехин подчеркнул, что Вооружённые силы России намерены продолжать кампанию по демилитаризации украинской территории. Это, по его мнению, предполагает дальнейшее нанесение ударов по объектам, которые могут использоваться в военных целях.

Массовый удар по Киеву

Ранее сообщалось о ночной атаке на Киев, которую, предположительно, нанесли российские военные. По предварительным данным, целью удара могли быть производственные мощности, связанные со сборкой беспилотников.

11
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…