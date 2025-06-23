Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

Военный блогер Роман Алехин обратился к жителям Киева и других крупных городов Украины с призывом покинуть населённые пункты или потребовать выноса военной инфраструктуры за пределы гражданских объектов. Сообщение он опубликовал в своём Telegram -канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Призыв отказаться от размещения военных объектов в городах

По словам Алехина, в условиях продолжающегося конфликта жители украинских мегаполисов должны активно добиваться запрета на использование торговых центров и других гражданских зданий в военных целях. В противном случае, по мнению блогера, горожанам стоит рассмотреть возможность временного переезда в более безопасные районы.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь запрета на использование торговых центров и других гражданских объектов в военных целях. Или уезжайте подальше от таких объектов», — написал он.

Угроза со стороны российских вооружённых сил

Алехин подчеркнул, что Вооружённые силы России намерены продолжать кампанию по демилитаризации украинской территории. Это, по его мнению, предполагает дальнейшее нанесение ударов по объектам, которые могут использоваться в военных целях.

Массовый удар по Киеву

Ранее сообщалось о ночной атаке на Киев, которую, предположительно, нанесли российские военные. По предварительным данным, целью удара могли быть производственные мощности, связанные со сборкой беспилотников.