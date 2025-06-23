Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

Военный блогер Роман Алехин обратился к жителям Киева и других крупных городов Украины с призывом покинуть населённые пункты или потребовать выноса военной инфраструктуры за пределы гражданских объектов. Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Алехина, в условиях продолжающегося конфликта жители украинских мегаполисов должны активно добиваться запрета на использование торговых центров и других гражданских зданий в военных целях. В противном случае, по мнению блогера, горожанам стоит рассмотреть возможность временного переезда в более безопасные районы.
«Призываю киевлян и жителей других крупных городов — добивайтесь запрета на использование торговых центров и других гражданских объектов в военных целях. Или уезжайте подальше от таких объектов», — написал он.
Алехин подчеркнул, что Вооружённые силы России намерены продолжать кампанию по демилитаризации украинской территории. Это, по его мнению, предполагает дальнейшее нанесение ударов по объектам, которые могут использоваться в военных целях.
Ранее сообщалось о ночной атаке на Киев, которую, предположительно, нанесли российские военные. По предварительным данным, целью удара могли быть производственные мощности, связанные со сборкой беспилотников.
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