Не только деликатес: чем может обернуться любовь к красной икре

Красная икра традиционно считается одним из самых ценных и любимых продуктов на российском столе. Этот деликатес не только вкусен, но и обладает высокой пищевой ценностью — он усваивается организмом почти полностью, на 95%. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное увлечение икрой может привести к проблемам со здоровьем, особенно с сердечно-сосудистой системой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Полезные свойства икры

По данным Роскачества, красная икра содержит целый комплекс ценных веществ:

фосфор,

калий,

железо,

жирорастворимые витамины (A, D, E),

высокое содержание белка.

Умеренное употребление продукта способствует:

укреплению иммунной системы,

улучшению кровообращения,

восстановлению сил при переутомлении.

Когда польза переходит во вред

Эксперты подчеркивают: даже самые полезные продукты требуют соблюдения нормы. Один-два бутерброда с красной икрой не принесут вреда, но если деликатес становится регулярной и чрезмерной частью рациона, возможны негативные последствия.

В 100 граммах икры содержится количество витамина B12, превышающее суточную норму в два раза. При регулярном переизбытке этого витамина организм может столкнуться с гипервитаминозом, что в отдельных случаях чревато:

нарушениями обмена веществ,

отеком легких,

повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.

Высокое содержание холестерина и соли

Еще одна опасность — повышенное содержание холестерина. При злоупотреблении икрой холестерин откладывается на стенках сосудов, способствуя образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в икре содержится значительное количество соли, необходимой для консервации продукта. Это может привести к задержке жидкости в организме и появлению отеков.

Заключение

Красная икра — действительно ценный и полезный продукт, если употреблять его в разумных пределах. Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять деликатесом, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с почками и склонностью к отекам.

Оптимальный совет — икра должна оставаться украшением праздничного стола, а не повседневной пищевой привычкой.