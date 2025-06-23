Не только деликатес: чем может обернуться любовь к красной икре

Красная икра традиционно считается одним из самых ценных и любимых продуктов на российском столе. Этот деликатес не только вкусен, но и обладает высокой пищевой ценностью — он усваивается организмом почти полностью, на 95%. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное увлечение икрой может привести к проблемам со здоровьем, особенно с сердечно-сосудистой системой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По данным Роскачества, красная икра содержит целый комплекс ценных веществ:
фосфор,
калий,
железо,
жирорастворимые витамины (A, D, E),
высокое содержание белка.
Умеренное употребление продукта способствует:
укреплению иммунной системы,
улучшению кровообращения,
восстановлению сил при переутомлении.
Эксперты подчеркивают: даже самые полезные продукты требуют соблюдения нормы. Один-два бутерброда с красной икрой не принесут вреда, но если деликатес становится регулярной и чрезмерной частью рациона, возможны негативные последствия.
В 100 граммах икры содержится количество витамина B12, превышающее суточную норму в два раза. При регулярном переизбытке этого витамина организм может столкнуться с гипервитаминозом, что в отдельных случаях чревато:
нарушениями обмена веществ,
отеком легких,
повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.
Еще одна опасность — повышенное содержание холестерина. При злоупотреблении икрой холестерин откладывается на стенках сосудов, способствуя образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, в икре содержится значительное количество соли, необходимой для консервации продукта. Это может привести к задержке жидкости в организме и появлению отеков.
Красная икра — действительно ценный и полезный продукт, если употреблять его в разумных пределах. Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять деликатесом, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с почками и склонностью к отекам.
Оптимальный совет — икра должна оставаться украшением праздничного стола, а не повседневной пищевой привычкой.
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