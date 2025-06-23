18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.46
600.04
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.06.2025, 18:21

Не только деликатес: чем может обернуться любовь к красной икре

Новости Мира 0 810

Красная икра традиционно считается одним из самых ценных и любимых продуктов на российском столе. Этот деликатес не только вкусен, но и обладает высокой пищевой ценностью — он усваивается организмом почти полностью, на 95%. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное увлечение икрой может привести к проблемам со здоровьем, особенно с сердечно-сосудистой системой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Полезные свойства икры

По данным Роскачества, красная икра содержит целый комплекс ценных веществ:

  • фосфор,

  • калий,

  • железо,

  • жирорастворимые витамины (A, D, E),

  • высокое содержание белка.

Умеренное употребление продукта способствует:

  • укреплению иммунной системы,

  • улучшению кровообращения,

  • восстановлению сил при переутомлении.

Когда польза переходит во вред

Эксперты подчеркивают: даже самые полезные продукты требуют соблюдения нормы. Один-два бутерброда с красной икрой не принесут вреда, но если деликатес становится регулярной и чрезмерной частью рациона, возможны негативные последствия.

В 100 граммах икры содержится количество витамина B12, превышающее суточную норму в два раза. При регулярном переизбытке этого витамина организм может столкнуться с гипервитаминозом, что в отдельных случаях чревато:

  • нарушениями обмена веществ,

  • отеком легких,

  • повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.

Высокое содержание холестерина и соли

Еще одна опасность — повышенное содержание холестерина. При злоупотреблении икрой холестерин откладывается на стенках сосудов, способствуя образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в икре содержится значительное количество соли, необходимой для консервации продукта. Это может привести к задержке жидкости в организме и появлению отеков.

Заключение

Красная икра — действительно ценный и полезный продукт, если употреблять его в разумных пределах. Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять деликатесом, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с почками и склонностью к отекам.

Оптимальный совет — икра должна оставаться украшением праздничного стола, а не повседневной пищевой привычкой.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…