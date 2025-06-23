Как правильно нужно вешать туалетную бумагу — ответ микробиолога

Профессор клинической микробиологии из Великобритании раскрыла неожиданный факт: большинство людей неправильно размещают туалетную бумагу, что может повышать риск контакта с микробами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Почему важно, как висит бумага

По данным микробиолога Примроуз Фристоун из Университета Лестера, около 70% людей размещают рулон бумаги так, чтобы край был направлен внешне — от стены. Хотя именно такой способ демонстрировался в оригинальном патенте 1891 года, с гигиенической точки зрения он уступает альтернативному варианту.

Фристоун настаивает: безопаснее размещать рулон так, чтобы край был направлен внутрь, к стене. Это значительно снижает вероятность передачи бактерий на бумагу.

Микробы в туалете — реальная угроза

Как пояснила специалист, при наружном размещении края бумаги чаще приходится использовать вторую руку для контроля рулона. Это увеличивает площадь контакта между руками и бумагой и способствует переносу бактерий с кожи. Особенно это важно для женщин, которые, как правило, используют больше бумаги.

В общественных туалетах количество микробов особенно велико — на дверных ручках, сиденьях, кнопках слива и других поверхностях. Поэтому важно:

тщательно мыть руки после посещения туалета;

не употреблять пищу и напитки внутри кабинки;

не пользоваться телефоном во время нахождения в туалете;

минимизировать контакт с поверхностями.

«Одноручный» способ — безопаснее

Развешивание рулона с направлением края к стене позволяет отрывать бумагу одной рукой, не касаясь рулона второй. Это снижает вероятность переноса микробов почти вдвое.

Хотя наружный способ удобнее для контроля количества бумаги, с точки зрения гигиены предпочтительнее именно «внутреннее» размещение — оно помогает ограничить контакт с загрязнёнными поверхностями и делает процесс более безопасным.