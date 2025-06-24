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24.06.2025, 06:54

Туристы в шоке от цен в Сочи: лежак — 10 000 рублей, обед — по цене трех

Новости Мира 0 758

В разгар летнего сезона российские туристы массово жалуются на необоснованно высокие цены на отдых в Сочи. Вместо долгожданного пляжного расслабления — шок от стоимости элементарных услуг. Эксперты и сами отдыхающие утверждают: курорт теряет привлекательность из-за жадности предпринимателей и отсутствия разумной ценовой политики, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Цены выросли в разы: пиво — 1 000 рублей, шезлонг — 11 000

По данным портала Profi.travel, в июне Сочи заметно опустел — туристов отпугивают некомфортные расценки. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал в соцсетях, что в городе сложилось впечатление настоящего соревнования: кто из предпринимателей сумеет завысить цену выше.

В среднем туристам приходится сталкиваться со следующими расценками:

  • Шезлонг на пляже — до 11 000 рублей в день;

  • Бокал пива — около 900–1 000 рублей;

  • Молочный коктейль400–420 рублей;

  • Обед на двоих — как в хорошем ресторане Европы.

При этом стоимость проживания в отелях, по словам экспертов, настолько высока, что многие предпочитают её не озвучивать.

Сервис стал хуже, а цены — выше

Многочисленные отзывы туристов подтверждают не только рост цен, но и ухудшение качества обслуживания. Уровень кухни, чистота пляжей, общее впечатление от сервиса всё чаще не соответствуют суммам, которые приходится платить за отдых.

«За такие деньги в Египте или Турции — «всё включено», сервис вежливый и берег — с чистым песком», — делятся впечатлениями туристы в соцсетях.

Что говорят представители бизнеса?

Сами предприниматели объясняют происходящее высокой себестоимостью ведения бизнеса в Сочи:

  • Аренда пляжей обходится в крайне высокие суммы, при этом нет гарантий, что тот же участок удастся арендовать в следующем сезоне.

  • Стоимость труда персонала продолжает расти, а зарплаты официантов и поваров в популярных заведениях нередко превышают доходы владельцев небольших кафе.

  • Гостиничный бизнес также сталкивается с высокими затратами на аренду, ремонт, коммунальные услуги и налоги.

В результате владельцы заведений стараются компенсировать риски и вложения за счёт высоких цен, не задумываясь о последствиях для туристической отрасли в целом.

Богданов: доход — в потоке клиентов, а не в жадности

Дмитрий Богданов подчёркивает: главное правило прибыльного бизнеса — не завышенные ценники, а стабильный поток клиентов, готовых платить разумные суммы. Те немногие заведения, которые следуют этой логике, действительно популярны у отдыхающих. Однако таких примеров, по его мнению, в Сочи пока недостаточно.

Эксперт уже много лет пытается донести до своих коллег: успешный курорт должен быть доступным и привлекательным по соотношению цены и качества. В противном случае туристы будут уезжать не только с пляжа — но и из города, отдавая предпочтение зарубежным направлениям, где комфорт оказывается доступнее.

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