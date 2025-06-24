Во Франции 145 человек стали жертвами атак со шприцами на музыкальном фестивале

На музыкальном фестивале во Франции зафиксирована серия загадочных нападений: в общей сложности 145 участников мероприятия сообщили, что подверглись уколам шприцами от неизвестных лиц. Инциденты произошли в разных городах страны во время проведения ежегодного праздника уличной музыки. Об этом сообщает издание The Guardian, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Жертвы утверждают, что почувствовали укол или жжение во время нахождения в толпе, после чего обнаружили след от инъекции. Большинство атак было зафиксировано непосредственно в ходе фестиваля или вскоре после его завершения.
Пока не ясно, какие вещества могли содержаться в шприцах. Однако власти не исключают, что нападавшие могли использовать препараты, способные притупить волю к сопротивлению — подобные вещества ранее применялись при совершении насильственных преступлений.
Среди пострадавших — подростки и молодые люди. Сообщается, что медицинская помощь понадобилась, в частности, 15-летней девушке и 18-летнему юноше. Несколько участников мероприятия были доставлены в больницы для прохождения токсикологических анализов. Врачебные заключения должны помочь выяснить, какие вещества могли быть введены жертвам.
Правоохранительные органы задержали 12 подозреваемых. Один из них был задержан с шприцем при себе, второго опознала одна из пострадавших. Также выяснилось, что третий подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за насильственные действия. Следствие продолжается, и полиция не исключает, что число подозреваемых может возрасти.
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