Во Франции 145 человек стали жертвами атак со шприцами на музыкальном фестивале

На музыкальном фестивале во Франции зафиксирована серия загадочных нападений: в общей сложности 145 участников мероприятия сообщили, что подверглись уколам шприцами от неизвестных лиц. Инциденты произошли в разных городах страны во время проведения ежегодного праздника уличной музыки. Об этом сообщает издание The Guardian, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Нападения в толпе

Жертвы утверждают, что почувствовали укол или жжение во время нахождения в толпе, после чего обнаружили след от инъекции. Большинство атак было зафиксировано непосредственно в ходе фестиваля или вскоре после его завершения.

Пока не ясно, какие вещества могли содержаться в шприцах. Однако власти не исключают, что нападавшие могли использовать препараты, способные притупить волю к сопротивлению — подобные вещества ранее применялись при совершении насильственных преступлений.

Пострадавшие и расследование

Среди пострадавших — подростки и молодые люди. Сообщается, что медицинская помощь понадобилась, в частности, 15-летней девушке и 18-летнему юноше. Несколько участников мероприятия были доставлены в больницы для прохождения токсикологических анализов. Врачебные заключения должны помочь выяснить, какие вещества могли быть введены жертвам.

Задержанные и подозреваемые

Правоохранительные органы задержали 12 подозреваемых. Один из них был задержан с шприцем при себе, второго опознала одна из пострадавших. Также выяснилось, что третий подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за насильственные действия. Следствие продолжается, и полиция не исключает, что число подозреваемых может возрасти.