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24.06.2025, 07:50

Крокодил съел футболиста во время тренировки

Новости Мира 0 967

В Мозамбике 19-летний футболист стал жертвой нападения крокодила прямо во время тренировки на природе. Инцидент произошел на берегу одной из крупнейших рек страны — Замбези, передает Daily Sunсообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Wolf Photo_SA / Shutterstock / Fotodom
Фото: Wolf Photo_SA / Shutterstock / Fotodom

Нападение произошло на глазах товарищей

Погибший — Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона Atlético Mineiro de Tete. Вечером 19 июня юноша проводил индивидуальную тренировку у воды в западной провинции Тете. Как рассказал тренер команды Эдуарду Карвалью, после пробежки футболист подошел к реке, чтобы освежиться, и в этот момент на него внезапно напал крокодил.

Свидетели трагедии отметили, что животное было очень крупным — не менее пяти метров в длину. Нападение произошло стремительно, и никто из присутствующих не успел прийти на помощь. Молодого человека утащило под воду.

Спасатели не смогли найти тело

По информации местной полиции, инцидент подтвердил представитель правоохранительных органов Леонел Мучина. По его словам, поисковые работы продолжаются, однако тело футболиста пока обнаружить не удалось.

В регионе регулярно происходят нападения крокодилов

Берега реки Замбези давно считаются опасными из-за высокой численности хищников. Подобные нападения на людей в этом районе происходят регулярно.

Ранее на этой же реке нападению подвергся бывший рыбак из Зимбабве. Мужчина уцелел после схватки с крокодилом, который подобрался к нему во время рыбалки. Тогда он был уверен в безопасности, поскольку рядом находилось стадо слонов, что, как считается, отпугивает хищников. Однако рептилия все же атаковала.

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