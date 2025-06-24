В России стартует эксперимент по цифровой регистрации безвизовых мигрантов

С 30 июня 2025 года Россия запускает пилотный проект, упрощающий въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эксперимент будет проводиться на всех пунктах пропуска через государственную границу, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал МВД Медиа

Регистрация через мобильное приложение

В рамках нового порядка, въезжающим в Россию иностранцам, не нуждающимся в визе, предлагается пройти предварительную регистрацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо:

установить мобильное приложение ruID ,

заполнить электронное заявление о въезде,

загрузить фотографию паспорта ,

предоставить снимок лица и запись голоса.

При пересечении границы необходимо предъявить тот паспорт, данные которого были внесены в систему через приложение.

Обязательное посещение банка в течение 10 дней

После прибытия в Россию, в течение десяти календарных дней, мигрантам потребуется посетить одно из отделений банка для прохождения финального этапа процедуры — верификации в Единой биометрической системе (ЕБС). Для завершения регистрации необходимо предъявить удостоверение личности.

Добровольное участие и визовые режимы

В российском посольстве в Казахстане подчеркнули, что участие в эксперименте добровольное. Нововведение не отменяет и не изменяет действующие правила пересечения границы по визам — как обычным, так и электронным.