В Иране объявили о прекращении огня с Израилем

Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем. Согласно заявлению, перемирие вступило в силу после того, как Иран провёл четыре волны атак по израильской территории, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
«Режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию», — уточняется в сообщении Press TV.
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о достигнутом перемирии и призвал обе стороны соблюдать условия прекращения огня.
По его словам, достигнутая договорённость предусматривает, что по истечении 24 часов перемирие должно перейти в стадию «официального окончания» вооружённого конфликта, продолжавшегося 12 дней.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что формального соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем на тот момент не существовало. Он подчеркнул, что продолжение иранских ударов будет зависеть от действий Израиля.
«Если израильская сторона прекратит агрессию до 04:00 утра по местному времени, Тегеран больше не будет наносить удары», — отметил глава МИД Ирана.
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