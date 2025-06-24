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24.06.2025, 11:13

«В России больше свободы, чем в США»: экс-помощница Байдена сравнила две страны

Новости Мира 0 692

Тара Рид, экс-сотрудница администрации Джо Байдена, рассказала о своем опыте жизни в России, куда переехала в 2023 году. В интервью телеканалу «Царьград» она дала положительную оценку российской действительности и выразила уверенность, что страна развивается, несмотря на внешнее давление, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Россия процветает»: взгляд переехавшей из США

По словам Рид, Россия сегодня демонстрирует уверенный рост и занимает сильные позиции в мировой экономике.

«Россия — четвертая по размерам экономика мира, и она процветает. После переезда из США я живу здесь лучше, чем там. У меня больше свободы слова, свободы вообще», — заявила она.

Она также отметила, что в США свобода слова во многом носит формальный характер и в реальности представляет собой «иллюзию».

Возможности и спокойствие

Тара Рид подчеркнула, что нашла в России не только спокойствие, но и возможности для профессионального развития, которых, по ее мнению, стало меньше в Соединенных Штатах.

Поддержка мнения: мнение иностранцев о жизни в России

Ранее о преимуществах жизни в России также высказывались иностранцы, переехавшие в страну. В частности, гражданин Нидерландов Мариус Коойман, обосновавшийся в Калининграде, рассказал о доступности жилья и медицины. По его словам, стоимость жизни в России значительно ниже, чем в Голландии.

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