Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение продолжать исполнять обязанности главы государства до окончания вооруженного конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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"Я не лучший, но самый опытный"

В беседе с журналистом Марком Остином Зеленский подчеркнул, что, несмотря на возможные сомнения в его идеальности как лидера, именно он обладает наибольшим опытом управления страной в условиях войны.

«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный», — сказал он.

Истечение президентского срока

Срок полномочий Владимира Зеленского официально завершился в мае 2024 года — спустя пять лет после его избрания. Однако в условиях военного положения выборы в стране были отложены, а действующий президент продолжает исполнять обязанности, ссылаясь на требования Конституции Украины.

Поддержка со стороны Офиса президента

Глава офиса президента Андрей Ермак также высказался в поддержку продления полномочий Зеленского. Он заявил, что действующий лидер должен пойти на второй срок, назвав его «лучшим президентом», которого Украина знала за годы независимости.

Выборы — только после завершения конфликта

Ранее, в январе 2025 года, Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману отметил, что обсуждение проведения выборов в текущих условиях он считает преждевременным. По его словам, страна должна сосредоточиться на преодолении текущих вызовов, а голосование может состояться не ранее чем через 90 дней после окончания войны.