Солист «Иванушек International» показал, как они с женой изменились за годы брака

Солист популярной российской группы «Иванушки International» Кирилл Андреев отметил 25-летие семейной жизни и поделился с поклонниками редкими архивными снимками с супругой Лолитой Аликуловой. Публикация появилась в его аккаунте в Instagram* (*компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kirillandreev71/Instagram

«25 лет вместе в любви! Благодарим Господа за любовь, с годами только возрастающую, за дружбу, за детей и внуков, за родных и друзей, за весь жизненный путь. За всё — Слава Богу», — написал артист в трогательном посте.

История любви длиною в четверть века

Знакомство будущих супругов произошло в 1998 году. Тогда Андреев встретил Лолиту, работавшую инструктором по аэробике. Их роман быстро перерос в серьёзные отношения, и уже в 2000 году пара официально вступила в брак. Вскоре в семье родился первенец — мальчик, которого назвали в честь отца - Кириллом.

Молодая семья сына и появление внуков

Сын Кирилла и Лолиты, как и отец, рано решил связать себя узами брака. В 19 лет он женился на своей избраннице Аделине, свадьба состоялась в феврале 2020 года. По словам Андреева, он не стал отговаривать сына от раннего брака, так как понял, насколько тот серьёзен в своих намерениях.

Уже в 2021 году родилась первая внучка - Аннелия. Певец активно участвовал в её воспитании и даже признавался, что на прогулках иногда выдает себя за её отца — настолько молодо он выглядит. Тем не менее, фотографии внучки он не публикует, объясняя, что предпочитает делиться в соцсетях исключительно творческими моментами, а личную жизнь оберегает от публичности.

Новое пополнение в семье

В январе 2025 года семья Андреевых снова пополнилась. Невестка артиста поделилась радостной новостью в личном блоге: у них с Кириллом-младшим родился второй ребенок — девочка по имени Эллина.