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24.06.2025, 17:27

«Это просто жесть»: чем поразили немецкие магазины туриста из России

Новости Мира 0 812

Обычная прогулка по супермаркету в Германии обернулась для российского туриста чередой удивлений. Казалось бы, продукты в Европе и России мало чем отличаются. Однако за внешним сходством скрываются детали, способные всерьёз удивить человека, не знакомого с европейским потребительским укладом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Photo by form PxHere
Фото: Photo by form PxHere

Об этом поделился блогер под ником Turbodizel в «Живом журнале».

Консервы из... варёной картошки

Первым сюрпризом стала необычная находка на полке консервов — картофель в банке. Причём уже сваренный.

«Вареная консервированная картошка. И ведь кто-то такое покупает… И, видимо, даже ест. Умом Европу не понять…», — недоумевает блогер.

Для россиянина, привыкшего к свежим овощам или, на худой конец, замороженным полуфабрикатам, подобный продукт показался странным и даже абсурдным.

«Ахтунг! Может быть инфицировано нематодами»

Но главным потрясением стала вовсе не картошка, а предупреждение на упаковке копчёной скумбрии. В поисках привычной воблы блогер обратил внимание на рыбу, внешне напоминавшую знакомый продукт. Однако прочитанная надпись буквально лишила желания к дальнейшему изучению ассортимента.

«Одна из надписей гласила: “ахтунг! Может быть инфицировано нематодами, но они неопасны, ибо прошли термообработку”», — рассказал он.

Честность или культурный шок?

Такое признание на упаковке, по словам блогера, напрочь отбило аппетит. Впрочем, он признаёт: дело, вероятно, не в гигиене, а в честности европейских производителей, которые указывают даже потенциально безвредные особенности продукта.

«Немцы, скорее всего, просто самые честные. А вовсе не самые нечистоплотные», — подытожил автор.

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