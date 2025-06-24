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24.06.2025, 18:51

Пашинян пообещал показать главе Армянской церкви свой пенис

Новости Мира 0 832

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обострил и без того напряжённые отношения с Армянской апостольской церковью (ААЦ), опубликовав в своём Telegram-канале вызывающее обращение к католикосу всех армян Гарегину II, сообщает Lada.kz. 

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com
Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Пашинян отреагировал на заявление о якобы проведённом обрезании

В ответ на утверждение представителя главы церкви, католикоса Гарегина II (в миру — Ктридж Нерсисян), о том, что премьер якобы прошёл обрезание, Пашинян заявил, что готов лично встретиться с Нерсисяном и его представителями, чтобы опровергнуть это утверждение. Цитата из Telegram-поста премьера звучит следующим образом:

«Представитель Ктриджа Нерсисяна сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное».

Конфликт между премьером и церковью начался ещё весной

Открытая конфронтация между Николаем Пашиняном и Армянской апостольской церковью длится с мая 2025 года. По словам главы правительства, внутри церковной структуры сложилась система передачи имущества и должностей, не соответствующая церковным канонам. Кроме того, стороны кардинально расходятся в подходах к решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Резкие высказывания в соцсетях вызвали волну критики

30 мая на личных страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook (владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещённая) появились резкие публикации в адрес церковного руководства. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс: оппозиционные силы подвергли премьера жёсткой критике, а некоторые общественные и политические деятели даже выступили с предложением отлучить супружескую пару от церкви.

Уже на следующий день, 31 мая, Пашинян опубликовал в социальных сетях новые сообщения, вновь направленные против армянского духовенства.

Церковь обеспокоена: "подрыв духовного равновесия"

С резкой реакцией на действия премьера выступил епископ Макар Акопян, возглавляющий Сюникскую епархию ААЦ. Он выразил обеспокоенность тем, что высказывания Пашиняна, в частности сравнение армянских церквей с «чуланами с рухлядью», подрывают основу уважительных отношений между государством и церковью. По мнению епископа, подобные заявления несут угрозу духовному равновесию внутри общества.

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