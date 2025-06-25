Азамата Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Украинские власти внесли российского комика и телеведущего Азамата Мусагалиева в перечень деятелей культуры, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Lada.kz.

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Причины включения в список

Основанием для внесения Мусагалиева стали его:

публичная поддержка президента России Владимира Путина;

выражение одобрения действий российских властей;

участие в культурных мероприятиях на территории самопровозглашённой ДНР.

Особое внимание украинская сторона обратила на выступление артиста в 2023 году на мемориальном комплексе в Горловском районе, приуроченное ко Дню освобождения Донбасса. Там Мусагалиев исполнил патриотическую песню в юмористической форме.

Другие фигуранты списка

Список лиц, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, ведётся с 2015 года. В него уже включены ряд известных российских артистов, среди них:

Иван Охлобыстин

Олег Газманов

Никита Михалков

Григорий Лепс

Никита Джигурда

Упоминание на сайте «Миротворец»

Ещё в сентябре 2023 года Азамат Мусагалиев был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации о нём он был назван «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти» из-за участия в концерте на Донбассе.

Карьера артиста

Азамат Мусагалиев получил широкую известность благодаря участию в популярных российских телешоу, таких как:

«Однажды в России»

«Где логика?»

«Звезды»

«Это про меня»

«Я тебе не верю»

Также он был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края», что принесло ему первую волну популярности.