Азамата Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Украинские власти внесли российского комика и телеведущего Азамата Мусагалиева в перечень деятелей культуры, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Lada.kz.
Основанием для внесения Мусагалиева стали его:
публичная поддержка президента России Владимира Путина;
выражение одобрения действий российских властей;
участие в культурных мероприятиях на территории самопровозглашённой ДНР.
Особое внимание украинская сторона обратила на выступление артиста в 2023 году на мемориальном комплексе в Горловском районе, приуроченное ко Дню освобождения Донбасса. Там Мусагалиев исполнил патриотическую песню в юмористической форме.
Список лиц, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, ведётся с 2015 года. В него уже включены ряд известных российских артистов, среди них:
Иван Охлобыстин
Олег Газманов
Никита Михалков
Григорий Лепс
Никита Джигурда
Ещё в сентябре 2023 года Азамат Мусагалиев был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации о нём он был назван «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти» из-за участия в концерте на Донбассе.
Азамат Мусагалиев получил широкую известность благодаря участию в популярных российских телешоу, таких как:
«Однажды в России»
«Где логика?»
«Звезды»
«Это про меня»
«Я тебе не верю»
Также он был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края», что принесло ему первую волну популярности.
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