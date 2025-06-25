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24.06.2025, 19:14

Азамата Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Новости Мира 0 785

Украинские власти внесли российского комика и телеведущего Азамата Мусагалиева в перечень деятелей культуры, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, передает Lada.kz. 

@azabraza1984/Instagram
@azabraza1984/Instagram

Причины включения в список

Основанием для внесения Мусагалиева стали его:

  • публичная поддержка президента России Владимира Путина;

  • выражение одобрения действий российских властей;

  • участие в культурных мероприятиях на территории самопровозглашённой ДНР.

Особое внимание украинская сторона обратила на выступление артиста в 2023 году на мемориальном комплексе в Горловском районе, приуроченное ко Дню освобождения Донбасса. Там Мусагалиев исполнил патриотическую песню в юмористической форме.

Другие фигуранты списка

Список лиц, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, ведётся с 2015 года. В него уже включены ряд известных российских артистов, среди них:

  • Иван Охлобыстин

  • Олег Газманов

  • Никита Михалков

  • Григорий Лепс

  • Никита Джигурда

Упоминание на сайте «Миротворец»

Ещё в сентябре 2023 года Азамат Мусагалиев был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации о нём он был назван «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти» из-за участия в концерте на Донбассе.

Карьера артиста

Азамат Мусагалиев получил широкую известность благодаря участию в популярных российских телешоу, таких как:

  • «Однажды в России»

  • «Где логика?»

  • «Звезды»

  • «Это про меня»

  • «Я тебе не верю»

Также он был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края», что принесло ему первую волну популярности.

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