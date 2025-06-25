Почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме, рассказал доктор

Купание в морской воде оказывает на организм человека более выраженное оздоравливающее воздействие, чем пресные водоемы или бассейны. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры морфологии Пироговского университета Ярослав Гурин, сообщает Lada.kz.

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Полезные свойства морской воды

По его словам, морская вода содержит множество полезных веществ — соли, магний, кальций, калий и другие микроэлементы. Они оказывают положительное влияние на кожу:

ускоряют заживление небольших повреждений и ран;

помогают в терапии кожных заболеваний, включая экзему и псориаз;

снимают воспаления и раздражения.

Закаливание и польза для мышц

Купание в прохладной морской воде также способствует общему оздоровлению организма:

тренирует сосудистую систему и способствует закаливанию;

укрепляет иммунитет;

волны и течение создают естественное сопротивление, что усиливает физическую нагрузку и помогает развивать выносливость;

укрепляются мышцы, улучшается общая физическая форма.

Морской воздух как бонус

Ещё один важный фактор — это свежий морской воздух. Он богат йодом и отрицательно заряженными ионами, которые:

благоприятно влияют на работу дыхательной системы;

повышают общий тонус организма;

способствуют психоэмоциональной разгрузке.

Однако есть и ограничения

Врач отметил, что купание в море имеет и свои недостатки:

оно доступно не в любое время года и не во всех регионах;

возможны риски, связанные с загрязнением воды, цветением водорослей и присутствием опасных морских обитателей;

купание в холодной воде без подготовки может привести к переохлаждению или усиленной нагрузке на сердце.

В таких ситуациях, по словам специалиста, альтернативой могут стать:

Бассейн — безопасное пространство для тренировок, реабилитации, обучения плаванию, особенно для детей;

Пресные водоемы — полезны для отдыха, но не обладают всеми преимуществами морской воды.

Итог

Плавание в море — это не только физическая активность, но и комплексное оздоровление организма благодаря уникальному составу воды и воздействию морского климата. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и условия, в которых происходит купание.