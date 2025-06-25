Почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме, рассказал доктор

Купание в морской воде оказывает на организм человека более выраженное оздоравливающее воздействие, чем пресные водоемы или бассейны. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры морфологии Пироговского университета Ярослав Гурин, сообщает Lada.kz.
По его словам, морская вода содержит множество полезных веществ — соли, магний, кальций, калий и другие микроэлементы. Они оказывают положительное влияние на кожу:
ускоряют заживление небольших повреждений и ран;
помогают в терапии кожных заболеваний, включая экзему и псориаз;
снимают воспаления и раздражения.
Купание в прохладной морской воде также способствует общему оздоровлению организма:
тренирует сосудистую систему и способствует закаливанию;
укрепляет иммунитет;
волны и течение создают естественное сопротивление, что усиливает физическую нагрузку и помогает развивать выносливость;
укрепляются мышцы, улучшается общая физическая форма.
Ещё один важный фактор — это свежий морской воздух. Он богат йодом и отрицательно заряженными ионами, которые:
благоприятно влияют на работу дыхательной системы;
повышают общий тонус организма;
способствуют психоэмоциональной разгрузке.
Врач отметил, что купание в море имеет и свои недостатки:
оно доступно не в любое время года и не во всех регионах;
возможны риски, связанные с загрязнением воды, цветением водорослей и присутствием опасных морских обитателей;
купание в холодной воде без подготовки может привести к переохлаждению или усиленной нагрузке на сердце.
В таких ситуациях, по словам специалиста, альтернативой могут стать:
Бассейн — безопасное пространство для тренировок, реабилитации, обучения плаванию, особенно для детей;
Пресные водоемы — полезны для отдыха, но не обладают всеми преимуществами морской воды.
Плавание в море — это не только физическая активность, но и комплексное оздоровление организма благодаря уникальному составу воды и воздействию морского климата. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и условия, в которых происходит купание.
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