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25.06.2025, 06:41

Почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме, рассказал доктор

Новости Мира 0 564

Купание в морской воде оказывает на организм человека более выраженное оздоравливающее воздействие, чем пресные водоемы или бассейны. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры морфологии Пироговского университета Ярослав Гурин, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Полезные свойства морской воды

По его словам, морская вода содержит множество полезных веществ — соли, магний, кальций, калий и другие микроэлементы. Они оказывают положительное влияние на кожу:

  • ускоряют заживление небольших повреждений и ран;

  • помогают в терапии кожных заболеваний, включая экзему и псориаз;

  • снимают воспаления и раздражения.

Закаливание и польза для мышц

Купание в прохладной морской воде также способствует общему оздоровлению организма:

  • тренирует сосудистую систему и способствует закаливанию;

  • укрепляет иммунитет;

  • волны и течение создают естественное сопротивление, что усиливает физическую нагрузку и помогает развивать выносливость;

  • укрепляются мышцы, улучшается общая физическая форма.

Морской воздух как бонус

Ещё один важный фактор — это свежий морской воздух. Он богат йодом и отрицательно заряженными ионами, которые:

  • благоприятно влияют на работу дыхательной системы;

  • повышают общий тонус организма;

  • способствуют психоэмоциональной разгрузке.

Однако есть и ограничения

Врач отметил, что купание в море имеет и свои недостатки:

  • оно доступно не в любое время года и не во всех регионах;

  • возможны риски, связанные с загрязнением воды, цветением водорослей и присутствием опасных морских обитателей;

  • купание в холодной воде без подготовки может привести к переохлаждению или усиленной нагрузке на сердце.

В таких ситуациях, по словам специалиста, альтернативой могут стать:

  • Бассейн — безопасное пространство для тренировок, реабилитации, обучения плаванию, особенно для детей;

  • Пресные водоемы — полезны для отдыха, но не обладают всеми преимуществами морской воды.

Итог

Плавание в море — это не только физическая активность, но и комплексное оздоровление организма благодаря уникальному составу воды и воздействию морского климата. Однако важно учитывать индивидуальные особенности и условия, в которых происходит купание.

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