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25.06.2025, 06:49

Эликсир молодости обнаружили в лесу России

Новости Мира 0 942

Научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН Светлана Мещерягина обнаружила уникальный гриб в заповедной зоне заказника Позарым, расположенного в Республике Хакасия. Находка, как сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский», представляет собой саркосому шаровидную — крайне редкий вид грибов, занесённый в Красную книгу России. Это первый официально зафиксированный случай появления данного вида в этом регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: cbc.ca
Фото: cbc.ca

Прозвище — «ведьмин котел» и «гриб молодости»

Свое необычное название гриб получил благодаря внешнему виду. Его плодовое тело напоминает маленький котел, наполненный студенистой массой. Именно это «желеобразное содержимое», по народным поверьям, и наделяет гриб омолаживающим эффектом. Благодаря таким ассоциациям в народе гриб называют «ведьминым котлом» или «молодильным».

В чем польза гриба — мнение специалистов

По словам специалистов заповедника, внутренняя часть гриба содержит насыщенные жирные кислоты и аминокислоты. Считается, что эти вещества могут оказывать положительное влияние на состояние кожи. Однако научных подтверждений чудесных свойств пока нет — исследования продолжаются.

Редкость находки — большая удача для микологов

Саркосома шаровидная — один из самых редких видов грибов в России. Даже опытные микологи находят его в дикой природе крайне редко. Поэтому обнаружение этого гриба в хакасском лесу считается большой удачей.

Грибной сезон — недолгий всплеск

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России начался так называемый «грибной бум». Такая массовая грибная активность в начале лета случается лишь раз в 10–15 лет. Специалисты отмечают, что сезон «тихой охоты» будет краткосрочным и продлится не более чем до конца июня.

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