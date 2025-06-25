Россиянин случайно стал обладателем редчайших кроссовок Adidas стоимостью до 3 миллионов рублей

Житель Калуги по имени Сергей стал обладателем уникальной и по-настоящему редкой пары кроссовок Adidas, купленной случайно всего за 3 900 рублей в одном из местных секонд-хендов. О своей находке он рассказал в чате любителей секонд-хендов, а позже подтвердил подлинность обуви с помощью QR-кода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал Mash.

Фото: Adidas

Как выяснилось, речь идет о модели Adidas MOSKVA ZIL ZX500 — пробной версии кроссовок, которые никогда официально не выпускались и не поступали в продажу на территории России. По предварительным оценкам, стоимость этой пары на коллекционном рынке может составлять от 30 до 40 тысяч долларов, что эквивалентно 2,4–3,1 миллиона рублей.

Позже Сергей связался с представителями Adidas в Германии, где ему подтвердили: его кроссовки — это эксклюзивная тестовая модель, созданная специально для российского рынка. Изначально планировалось, что релиз будет приурочен к теме хоккея, о чем свидетельствует соответствующий дизайн стельки и наличие двух полосок вместо традиционных трех. Однако в феврале 2022 года компания приняла решение отказаться от проекта.

По информации бренда, несколько тестовых экземпляров остались у бывших сотрудников компании. Со временем часть этих пар оказалась в обороте секонд-хендов в различных городах России. Аналогичные редкие кроссовки уже были обнаружены и выкуплены в Костроме и Ярославле.

Случай с Сергеем наглядно демонстрирует, как в условиях ухода крупных западных брендов с российского рынка и перемен в логистике, редкие и ценные товары могут неожиданно попасть в руки обычных покупателей.