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25.06.2025, 11:16

Ученые выявили удивительные лечебные свойства меда

Новости Мира 0 631

Исследование ученых из Сиднейского университета выявило уникальные лечебные свойства меда, произведенного тремя видами австралийских бесшипных пчел — Tetragonula carbonaria, Tetragonula hockingsi и Austroplebeia australis, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В отличие от меда европейских пчел, австралийский мед сохраняет свои антибактериальные качества даже после:

  • термической обработки,

  • длительного хранения,

  • воздействия внешней среды.

Это делает его особенно перспективным для использования в медицине и фармацевтике.

Химический состав: в чем секрет?

Главным отличием австралийского меда стала его способность бороться с микроорганизмами благодаря:

  • Перекиси водорода — компоненту, характерному и для обычного меда,

  • Неперекисным антибактериальным соединениям, которые придают продукту устойчивость и высокую активность даже при утрате традиционных ферментов.

Такое сочетание веществ обеспечивает эффективное действие против широкого спектра бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы.

Надежность независимо от региона

Одним из важных открытий стало то, что антибактериальные свойства меда проявлялись во всех образцах, независимо от:

  • вида пчел,

  • географического региона сбора,

  • времени хранения.

Это повышает шансы на его коммерческое применение — как в качестве натурального антисептика, так и как дополнения к традиционным методам лечения.

Потенциал в борьбе с глобальной проблемой

Ученые подчеркивают, что австралийский мед может стать значимым инструментом в преодолении антибиотикорезистентности — глобальной угрозы, с которой сталкивается современная медицина. Натуральные продукты, сохраняющие эффективность при минимальной обработке, могут:

  • уменьшить зависимость от синтетических антибиотиков,

  • предотвратить развитие устойчивости у бактерий,

  • расширить возможности в лечении кожных инфекций и ран.

Препятствия на пути к массовому производству

Несмотря на огромный потенциал, производство меда этих пчел пока ограничено:

  • Один улей в год дает лишь около 0,5 литра меда,

  • Технологии массового содержания бесшипных пчел пока не развиты,

  • Необходимы инвестиции в разведение и сбор меда в промышленных масштабах.

Однако ученые считают, что бесшипные пчелы требуют меньшего ухода, что может упростить задачу при развитии этой отрасли.

Доказанная эффективность в медицине

Ранее научные работы уже подтвердили медицинскую ценность меда — особенно таких сортов, как манука. К его целебным эффектам относятся:

  • Антисептические и противовоспалительные свойства,

  • Ускорение заживления острых и хронических ран,

  • Стимуляция регенерации тканей,

  • Регулирование воспаления и повышение иммунного ответа.

Эти качества делают мед востребованным средством в лечении ожогов, язв, царапин и других повреждений кожи.

Вывод

Открытие ученых из Австралии подтверждает, что природные продукты, такие как мед бесшипных пчел, могут играть ключевую роль в медицине будущего. Их устойчивые и универсальные лечебные свойства дают надежду на создание новых эффективных средств лечения, особенно в условиях растущей антибиотикорезистентности.

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