Ученые выявили удивительные лечебные свойства меда

Исследование ученых из Сиднейского университета выявило уникальные лечебные свойства меда, произведенного тремя видами австралийских бесшипных пчел — Tetragonula carbonaria, Tetragonula hockingsi и Austroplebeia australis, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В отличие от меда европейских пчел, австралийский мед сохраняет свои антибактериальные качества даже после:
термической обработки,
длительного хранения,
воздействия внешней среды.
Это делает его особенно перспективным для использования в медицине и фармацевтике.
Главным отличием австралийского меда стала его способность бороться с микроорганизмами благодаря:
Перекиси водорода — компоненту, характерному и для обычного меда,
Неперекисным антибактериальным соединениям, которые придают продукту устойчивость и высокую активность даже при утрате традиционных ферментов.
Такое сочетание веществ обеспечивает эффективное действие против широкого спектра бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы.
Одним из важных открытий стало то, что антибактериальные свойства меда проявлялись во всех образцах, независимо от:
вида пчел,
географического региона сбора,
времени хранения.
Это повышает шансы на его коммерческое применение — как в качестве натурального антисептика, так и как дополнения к традиционным методам лечения.
Ученые подчеркивают, что австралийский мед может стать значимым инструментом в преодолении антибиотикорезистентности — глобальной угрозы, с которой сталкивается современная медицина. Натуральные продукты, сохраняющие эффективность при минимальной обработке, могут:
уменьшить зависимость от синтетических антибиотиков,
предотвратить развитие устойчивости у бактерий,
расширить возможности в лечении кожных инфекций и ран.
Несмотря на огромный потенциал, производство меда этих пчел пока ограничено:
Один улей в год дает лишь около 0,5 литра меда,
Технологии массового содержания бесшипных пчел пока не развиты,
Необходимы инвестиции в разведение и сбор меда в промышленных масштабах.
Однако ученые считают, что бесшипные пчелы требуют меньшего ухода, что может упростить задачу при развитии этой отрасли.
Ранее научные работы уже подтвердили медицинскую ценность меда — особенно таких сортов, как манука. К его целебным эффектам относятся:
Антисептические и противовоспалительные свойства,
Ускорение заживления острых и хронических ран,
Стимуляция регенерации тканей,
Регулирование воспаления и повышение иммунного ответа.
Эти качества делают мед востребованным средством в лечении ожогов, язв, царапин и других повреждений кожи.
Открытие ученых из Австралии подтверждает, что природные продукты, такие как мед бесшипных пчел, могут играть ключевую роль в медицине будущего. Их устойчивые и универсальные лечебные свойства дают надежду на создание новых эффективных средств лечения, особенно в условиях растущей антибиотикорезистентности.
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