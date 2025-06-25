Ученые выявили удивительные лечебные свойства меда

Исследование ученых из Сиднейского университета выявило уникальные лечебные свойства меда, произведенного тремя видами австралийских бесшипных пчел — Tetragonula carbonaria, Tetragonula hockingsi и Austroplebeia australis, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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В отличие от меда европейских пчел, австралийский мед сохраняет свои антибактериальные качества даже после:

термической обработки ,

длительного хранения ,

воздействия внешней среды.

Это делает его особенно перспективным для использования в медицине и фармацевтике.

Химический состав: в чем секрет?

Главным отличием австралийского меда стала его способность бороться с микроорганизмами благодаря:

Перекиси водорода — компоненту, характерному и для обычного меда,

Неперекисным антибактериальным соединениям, которые придают продукту устойчивость и высокую активность даже при утрате традиционных ферментов.

Такое сочетание веществ обеспечивает эффективное действие против широкого спектра бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы.

Надежность независимо от региона

Одним из важных открытий стало то, что антибактериальные свойства меда проявлялись во всех образцах, независимо от:

вида пчел ,

географического региона сбора ,

времени хранения.

Это повышает шансы на его коммерческое применение — как в качестве натурального антисептика, так и как дополнения к традиционным методам лечения.

Потенциал в борьбе с глобальной проблемой

Ученые подчеркивают, что австралийский мед может стать значимым инструментом в преодолении антибиотикорезистентности — глобальной угрозы, с которой сталкивается современная медицина. Натуральные продукты, сохраняющие эффективность при минимальной обработке, могут:

уменьшить зависимость от синтетических антибиотиков ,

предотвратить развитие устойчивости у бактерий ,

расширить возможности в лечении кожных инфекций и ран.

Препятствия на пути к массовому производству

Несмотря на огромный потенциал, производство меда этих пчел пока ограничено:

Один улей в год дает лишь около 0,5 литра меда ,

Технологии массового содержания бесшипных пчел пока не развиты ,

Необходимы инвестиции в разведение и сбор меда в промышленных масштабах.

Однако ученые считают, что бесшипные пчелы требуют меньшего ухода, что может упростить задачу при развитии этой отрасли.

Доказанная эффективность в медицине

Ранее научные работы уже подтвердили медицинскую ценность меда — особенно таких сортов, как манука. К его целебным эффектам относятся:

Антисептические и противовоспалительные свойства ,

Ускорение заживления острых и хронических ран ,

Стимуляция регенерации тканей ,

Регулирование воспаления и повышение иммунного ответа.

Эти качества делают мед востребованным средством в лечении ожогов, язв, царапин и других повреждений кожи.

Вывод

Открытие ученых из Австралии подтверждает, что природные продукты, такие как мед бесшипных пчел, могут играть ключевую роль в медицине будущего. Их устойчивые и универсальные лечебные свойства дают надежду на создание новых эффективных средств лечения, особенно в условиях растущей антибиотикорезистентности.