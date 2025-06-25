В Иране казнили троих шпионов Израиля

Трое граждан, признанных в Иране участниками израильской разведки «Моссад», были казнены утром 25 июня в тюрьме города Урмия. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на официальные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как утверждают представители следствия, осуждённые пытались незаконно ввезти на территорию Ирана оборудование, предназначенное для осуществления террористических актов. При этом грузы были замаскированы под алкогольную продукцию, чья перевозка в Иране строго запрещена. Согласно материалам дела, целью этой операции было содействие деструктивной деятельности на территории страны.
Всего несколькими днями ранее, 22 июня, в Иране был приведён в исполнение ещё один смертный приговор. Тогда казнили мужчину, признанного виновным в передаче секретной информации израильской разведке. По данным издания Nour News, осуждённый регулярно передавал отчёты своему куратору из «Моссада», в том числе предоставляя данные о конкретных людях и закрытой деятельности внутри страны.
Ранее иранские правоохранительные органы заявили о предотвращении серии терактов в городе Рэй, расположенном в южной части столичного мегаполиса. Как сообщило агентство Mehr, за подготовкой атак стояла группировка, которая, по предварительной информации, также имела связь с «Моссадом». Благодаря действиям спецслужб, все угрозы были успешно нейтрализованы.
Комментарии0 комментарий(ев)