В Иране казнили троих шпионов Израиля

Трое граждан, признанных в Иране участниками израильской разведки «Моссад», были казнены утром 25 июня в тюрьме города Урмия. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на официальные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Обвинения: шпионаж и попытка контрабанды

Как утверждают представители следствия, осуждённые пытались незаконно ввезти на территорию Ирана оборудование, предназначенное для осуществления террористических актов. При этом грузы были замаскированы под алкогольную продукцию, чья перевозка в Иране строго запрещена. Согласно материалам дела, целью этой операции было содействие деструктивной деятельности на территории страны.

Ещё одна казнь за шпионаж в пользу Израиля

Всего несколькими днями ранее, 22 июня, в Иране был приведён в исполнение ещё один смертный приговор. Тогда казнили мужчину, признанного виновным в передаче секретной информации израильской разведке. По данным издания Nour News, осуждённый регулярно передавал отчёты своему куратору из «Моссада», в том числе предоставляя данные о конкретных людях и закрытой деятельности внутри страны.

Подозрение в подготовке терактов в Тегеране

Ранее иранские правоохранительные органы заявили о предотвращении серии терактов в городе Рэй, расположенном в южной части столичного мегаполиса. Как сообщило агентство Mehr, за подготовкой атак стояла группировка, которая, по предварительной информации, также имела связь с «Моссадом». Благодаря действиям спецслужб, все угрозы были успешно нейтрализованы.